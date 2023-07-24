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川震敬禮娃娃 郎錚考上北大國際關係學院

中國新聞組／北京24日電
2008年，時年3歲的郎錚在汶川地震中獲救後向解放軍戰士敬禮。（取材自環球人物）
2008年，時年3歲的郎錚在汶川地震中獲救後向解放軍戰士敬禮。（取材自環球人物）

汶川大地震中感動全國「敬禮娃娃」郎錚，今年高考拿到637分，已被北京大學國際政治專業錄取。郎錚說，根據他的實際情況以及能力、特長等綜合考慮，選擇了國際政治專業。

來源：YouTube

綜合媒體報導，23日上午，郎錚一家回到了老家北川禹里鎮，上午10時左右，他們通過查詢得知，郎錚已經被北京大學錄取，錄取專業為國際政治。郎錚的爸爸郎洪東說，郎錚將於8月19日去北京大學報到，他會和妻子一起送孩子去學校。

郎錚。（取材自環球人物）
郎錚。（取材自環球人物）

郎錚之前在接受採訪時表示，他喜歡國際政治，作出了報考北大國際關係學院的選擇。他說，如果可以的話，希望經過自身努力，能為自己的國家發聲，能捍衛國家的利益，也能夠建立更好的國際秩序。

在高考前郎錚就給自己定下了目標，如今他如願進入夢想中的大學。對於未來的大學生活，在採訪中，郎錚告訴記者，「大學是一個更大的平台，可以去接觸更多的人，交更多的朋友，還可以拓展眼界、增長見識，自己會有一個跟中學不一樣的提升。」

2008年汶川大地震中，郎錚被廢墟掩埋20多個小時後獲救，小小的他在擔架上舉手敬禮的瞬間，感動了無數人。當年地震發生後，綿陽日報社記者楊衛華深入災區進行報導，他第一個發現在廢墟中哭泣的郎錚。隨後，楊衛華與八名解放軍戰士一起將郎錚救出，並拍下了那張著名的「敬禮娃娃」照片。

郎洪東說，這些年來郎錚一直懷著感恩的心，希望通過努力學習，將來成為一名對社會有用的人，他也時常幫助他人，就像當初那些無私幫助他的人一樣。「感謝關心、幫助過郎錚的人，望他在大學裡繼續努力，成為一名有出息的人，未來能回饋社會，去幫助更多的人。」

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