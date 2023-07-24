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抗美援朝戰役 美軍被俘影像 4K彩色修復

中國新聞組／北京24日電
美陸軍第二師一部在中國人民志願軍的包圍阻截下被俘獲並繳械投降的真實影像經4K修復。（取材自央視軍事微信公號）
美陸軍第二師一部在中國人民志願軍的包圍阻截下被俘獲並繳械投降的真實影像經4K修復。（取材自央視軍事微信公號）

1950年12月1日，抗美援朝戰爭第二次戰役，美陸軍第二師一部在中國人民志願軍的包圍阻截下繳械投降。中央新聞紀錄電影製片廠在當時用鏡頭記錄下了這段影像，如今4K彩色修復，還原當年真實影像。

來源：YouTube

央視軍事微信公號報導，當時那場戰役距離西方的聖誕節還有20多天，那一年的聖誕節，他們是在戰俘營中度過的。

報導說，1950年11月29日，為了截擊潰逃的美陸軍第二師，志願軍第38軍112師335團1營3連，率先在鬆骨峰布下阻擊陣地。隨著美軍砲火的傾瀉而下，上千美軍向鬆骨峰發起衝鋒，但駐守鬆骨峰的3連只有148人，戰鬥持續了8個小時，子彈打光了，戰士們用手榴彈迎擊敵人；手榴彈用完了，他們就用刺刀、用石頭、用牙齒戰鬥，直至與敵人同歸於盡。

此次鬆骨峰戰鬥，3連從148人戰至7人，最終守住了陣地。

覃照群，是抗美援朝戰爭第二次戰役中，鬆骨峰戰鬥的親歷者，70多年前，他親眼見證了戰友們鐵血的意志與信念。在戰鬥結束後的第二天早上，覃照群陪同師長和隨軍作家魏巍來到了戰場，他回憶：

「當時看到那種場面很難過，有的戰士咬著敵人的耳朵，有的戰士摳著敵人的胸部一直不放，有的手榴彈還黏著敵人的腦漿」。

1951年4月11日，「人民日報」刊載文章「誰是最可愛的人」，首次披露了鬆骨峰戰鬥的細節，隨著魏巍的戰地通訊，「誰是最可愛的人」的發表與流傳，鬆骨峰戰鬥震撼人心的現場細節，被銘刻進了一代中國人的集體記憶。

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