抗美援朝戰役 美軍被俘影像 4K彩色修復
1950年12月1日，抗美援朝戰爭第二次戰役，美陸軍第二師一部在中國人民志願軍的包圍阻截下繳械投降。中央新聞紀錄電影製片廠在當時用鏡頭記錄下了這段影像，如今4K彩色修復，還原當年真實影像。
來源：YouTube
央視軍事微信公號報導，當時那場戰役距離西方的聖誕節還有20多天，那一年的聖誕節，他們是在戰俘營中度過的。
報導說，1950年11月29日，為了截擊潰逃的美陸軍第二師，志願軍第38軍112師335團1營3連，率先在鬆骨峰布下阻擊陣地。隨著美軍砲火的傾瀉而下，上千美軍向鬆骨峰發起衝鋒，但駐守鬆骨峰的3連只有148人，戰鬥持續了8個小時，子彈打光了，戰士們用手榴彈迎擊敵人；手榴彈用完了，他們就用刺刀、用石頭、用牙齒戰鬥，直至與敵人同歸於盡。
此次鬆骨峰戰鬥，3連從148人戰至7人，最終守住了陣地。
覃照群，是抗美援朝戰爭第二次戰役中，鬆骨峰戰鬥的親歷者，70多年前，他親眼見證了戰友們鐵血的意志與信念。在戰鬥結束後的第二天早上，覃照群陪同師長和隨軍作家魏巍來到了戰場，他回憶：
「當時看到那種場面很難過，有的戰士咬著敵人的耳朵，有的戰士摳著敵人的胸部一直不放，有的手榴彈還黏著敵人的腦漿」。
1951年4月11日，「人民日報」刊載文章「誰是最可愛的人」，首次披露了鬆骨峰戰鬥的細節，隨著魏巍的戰地通訊，「誰是最可愛的人」的發表與流傳，鬆骨峰戰鬥震撼人心的現場細節，被銘刻進了一代中國人的集體記憶。
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