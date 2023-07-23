武漢女防曬狂噴清涼噴霧 降溫不成反變成凍傷
入夏以來，各地高溫持續，宣稱隨時隨地一噴就能降溫的清涼噴霧受到了不少年輕人的追捧。然而，日前在湖北武漢，一名女子爬山將清涼噴霧噴滿全身居然凍傷，不得不提前結束行程就醫。還有一名湖南男孩使用清涼噴霧，竟導致皮膚疼痛紅腫，出現凍傷狀態。
光明網報導，武漢張女與友人相約爬木蘭山、遊木蘭天池，怕暑意消磨遊玩興致，她購買了一款號稱「一噴就能降溫」的清涼噴霧，並在登山前將清涼噴霧噴滿全身，靠著物理降溫的冰涼感支撐到下山。
由於冰涼效果逐漸減弱，下山石階又比較陡峭，她頓感頭暈目眩、滿臉大汗淋漓。為了能快速提神降溫，她便將清涼噴霧對臉噴了3圈，一陣灼痛感讓她瞬間清醒。
下山後，她掏出手機調成自拍模式，卻看到鏡頭里的臉冒出大量紅斑，嚇得提前結束行程，驅車直奔長江航運總醫院皮膚科門診就醫，檢查後診斷為皮膚凍傷。
醫師看過患處並查看清涼噴霧後表示，面部皮膚本就嬌嫩，患者使用的降溫產品中含有丁烷，對著面部近距離、大劑量噴灑後，導致氣化吸熱過猛，這才引起了凍傷。叮囑張女立即停用該產品，並給予局部外用藥、光療修復等綜合醫治後，她的面部紅斑才有明顯緩解。
另外據新快報報導，湖南10歲男孩使用清涼噴霧時，皮膚同樣不慎被凍傷。
據了解，男孩剛開始使用噴霧時感覺特別涼快，但沒過多久就出現了疼痛紅腫的現象，幾個小時後皮膚就出現了一些白斑。醫生表示，男孩當時應該是被凍傷，於是出現了發紅的症狀，好轉以後就出現了局部的色素脫落（出現白斑）。
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