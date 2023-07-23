四方白色外賣盒勾回憶 「美式中餐」現身北京 海歸蜂擁打卡

一家「美式中餐」檔口在北京市朝陽區開張營業，吸引年輕留學生打卡。(取材中新網)

北京 一家「美式中餐」檔口近日來吸引不少有留學經歷的年輕人「打卡」，在社交媒體上引起關注與討論。

中新社報導，這家名為「竹子快餐」的「美式中餐」檔口，門口懸掛兩個紅燈籠，收銀台下方擺放兵馬俑雕塑，為食客提供中英雙語菜譜。在中國流行的美食購物點評網站上，這家小店評分4.1分(滿分5分)，有12道推薦菜，包含左宗棠雞、芝麻橘子雞、炸蟹角、幸運籤語餅等「美式中餐」招牌菜。

被戲稱為中餐「第九大菜系」的「美式中餐」，是中國傳統美食進入美國後，根據多數西方人口味調整形成的特色菜品，其烹飪和調味方式已與傳統中餐有所不同。有人說，「美式中餐」的發展史實際上也是一部華人移民奮鬥史。

「竹子快餐」的店主許寅淏認為，「美式中餐」具有大酸大甜的特點，比如橘子雞中白醋的嗆味，「美版」麻婆豆腐的甜味有別於傳統川菜等。

據報導，在美國，儘管很多留學生 、華僑華人不愛吃「美式中餐」，但如今「美式中餐」出現在北京，還是吸引不少年輕人探店嚐鮮，發帖、點評。許寅淏說，目前探店者大部分是年輕的歸國留學生，以及部分外國人和美劇 愛好者。

當美劇「生活大爆炸」（又譯「宅男行不行」，The Big Bang Theory）裡謝爾頓必點的左宗棠雞進入現實生活，被盛入有棱有角的四方白色外賣盒中，一些消費者表示願意為此買單。

「幾乎所有留學生都用過這樣的打包盒。」剛剛從美國留學回來的小楊說，她和其他留學生朋友認為「美式中餐」與傳統中餐的差別明顯，但也並非全是刻板印像中的「難吃」「不受中國人待見」。她在美國生活多年的親人便喜吃「美式中餐」，小楊自己也比較喜歡橙子雞、西蘭花牛肉和炒麵炒飯等菜品。

在問答平台Quora上，「美式中餐」話題有5000多的討論度，不少中外人士也對橙子雞、左宗棠雞等菜品表達了喜愛。

其實，幾年前就有「美式中餐」品牌進軍中國市場。2018年，美國中餐連鎖店PF Chang's在上海開設了分店，但是大約一年時間便關閉了。

有不少網友在社交平台上提出質疑：「國內那麼多好吃的中餐，為什麼要吃『美式中餐』？」

首都經濟貿易大學工商管理學院市場營銷系教授、消費大數據研究院執行院長陳立平指出，所謂「美式中餐」是融合菜的一種，即傳統中餐和所在國文化融合後的產物。隨著「90後」「00後」的消費興起，海外留學、旅遊、工作等機會的增多，餐飲國際化是一件特別自然的事。