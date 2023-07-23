「回流生」惹眾怒 業內：各省資源失衡 教育內卷是病根

就學考試牽動萬千家長的心。圖為2022年北京市初中學業水平考試現場。(中新社)

「違規或者造假『回流生』的問題，雖然表面看似簡單，但其背後卻異常複雜。」西安業內人士張銘（化名）表示，教育 資源不均衡、操作不透明，再加上教育「內卷」給孩子和家長帶來的壓力，都是這次事件背後主因。

香港文匯報報導，張銘拿河南 和陝西兩地的高考 資源進行對比。「陝西有近10所『211』或者『985』高校，河南卻寥寥無幾。」

而今年的高考分數，在張銘看來也很能說明問題，「陝西『一本』文史類489分、理工類443分，而河南『一本』文史類547分、理科『一本』514分。」 張銘表示，省分之間教育資源的不均衡，還有升學差異問題，都能和「回流生」造假聯繫在一起。

據報導，根據西安市的高考政策，凡是在西安高考，高中三年必須是在西安上。「這樣一聯繫，就更好理解為何會在中考『回流生』造假了。」 張銘表示，表面看起來，這些教育機構是為孩子著想，但其實都逃不過一個「利」字。那些涉嫌違法的培訓機構正是看準了這點，抓住了家長的需求，家長一次「投入」，不僅保證學生在西安上高中，同時還能在未來的高考中佔得先機，一舉兩得。

張銘指出，此次問題的爆發，除了該下大氣力剷除教育行業的不正之風，還有培訓機構的違法違規行為；同時教育機構和管理機構，是不是也應該在一些關乎考生最根本利益問題的處理上，更公開更透明。

「之前熱議一時的『山河大學』，其實也是一種民眾的訴求，就是大家都希望教育資源能均衡。」 張銘表示，「回流生」其中一個重要原因是教育資源的不均衡，雖然很多家長投機的做法不可取，但這也是一個現實的問題。