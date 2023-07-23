4萬河南生「空降」搶陝西中考名額？西安家長怒包圍政府

西安學生家長在市政府抗議河南「回流生」。(取材自推特)

數千名憤怒家長昨天包圍陝西省西安市多家官署，抗議初中考試出現大批河南 「回流生」致本地學生落榜，他們高喊「西安娃，要上學」，拉起「我的孩子不是新政和懶政的犧牲品」布條，有人下跪陳情，兩名女性家長被警方抬走；西安當局調動大批警察維穩，還開來手機訊號遮蔽車，相關訊息在社群平台遭下架，直到西安市長出面承諾徹查，群眾才在凌晨散去。

綜合中央社、自由亞洲電台等報導，西安中考14日放榜後，連日引發大批當地家長聚集政府門前信訪抗議，主因是網傳今年西安中考10萬人報考，其中4萬是戶籍在西安、學籍不在西安就讀的河南「回流生」，導致錄取分數比去年高16分，讓600分以下的當地考生考不上普通高中，也因此失去考大學的機會。

西安市教育局 18日發聲明稱，參加2023年中考的回流生為3608名，只占全市報名人數的3.5%，網傳信息嚴重不實。但這番說法仍難平眾怒，家長質疑，2022年參加中考的同屆學生在就讀初二時的總人數僅8萬多人，短短一年時間「為何多了兩萬個孩子？」

網路信息顯示，連日來，許多家長聚集在陝西省教育廳門口表達不滿。21日在西安鹽店街信訪接待中心，家長們齊喊「西安娃，要上學」，有人下跪陳情，稱「西安中考外地回流生」已嚴重影響西安孩子的就學權益，要求教育部門及中紀委監管調查。

西安當局調動大批警察在現場維穩，同時出動手機訊號遮蔽車，相關即時訊息與話題在微博等社群遭下架。

西安市長葉牛平21日下午出面與信訪代表見面，承諾成立聯合核查組，查處違法違規；並將逐一甄別3608名「回流生」的戶籍、學籍、學業水準等，查實造假考生將取消其錄取資格，並依法打擊為考生騙取報名和考試資格服務的培訓機構。目前西安公安已逮捕23名涉嫌違法以造假方式為「回流生」提供服務的培訓機構等人員，刑事拘留6人。

西安家長的抗議，暴露了中國教育資源不均問題嚴重。陝西省人口不到4000萬人，卻有3所「985」、8所「211」頂尖大學；相鄰的河南省人口近一億人，卻只有一所「211」頂尖大學。西安的高考 錄取分數也因而比河南低很多，導致河南學生想方設法入籍西安，衍生相關灰色產業鏈。