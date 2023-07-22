黨校端出「清清白白」清廉餐 黨媒批低級紅 副校長停職

陝西吳堡縣黨校端出的「清廉」菜品，都是口味清淡的素菜。（視頻截圖）

陝西吳堡縣縣委黨校近日在培訓班推出「清廉餐」，宣稱讓學員感受「廉潔文化」，宣傳後卻遭網友群嘲為「形式主義」、作秀，黨媒還怒批「低級紅」；當地通報承認造成不良影響，宣布副校長停職。

中共 吳堡縣縣委黨校10至14日舉辦村（社區）黨支部書記培訓班期間，在餐廳推出「清廉餐」，其中包括取名為「黑白分明」的山藥炒木耳、「清清白白」的素炒白菜、「清廉本色」的清拌蓮藕、「拒腐防變」的皮蛋拌腐竹以及「憶苦思甜」的苦瓜拌甜菜等清淡素菜。

飯堂內更掛出不少鼓勵清廉的宣傳語句，甚至連紙巾盒都印上提倡清廉的字句。當地媒體稱，此舉目的是想「讓學員們感受美食中的廉潔文化」。

當地發文宣傳後，卻在社群翻車引發網友群嘲此舉是不折不扣的形式主義、作秀，質疑黨官白天吃素宣傳清廉，晚上繼續大魚大肉。

央廣網18日發出評論文章，怒批「清廉餐」表演色彩過於濃厚，是一種典型的形式主義，非但無甚效果，反而有可能帶來「低級紅」的負面影響。

陝西吳堡縣黨校端出的「清廉」菜品，都是口味清淡的素菜。（取材自南方都市報）

文章說，這幾個菜名很有「創意」，但還是讓人感到滑稽、荒誕；幾個再尋常不過的蔬菜 食材，僅憑起了個諸如「清清白白」之類的菜品名字，就真能蘊含廉潔文化嗎？學員們簡單用個餐，就能「得到暖胃又養心的清廉教育 」嗎？恐怕連設計這個「創意」的人自己也不會相信。

央廣網強調，加強廉政建設，要多從源頭抓起，多出實招，而不是走偏走空，搞一些擺拍、名堂來完成KPI。

中共吳堡縣委21日下午通報，坦承此事引發媒體和網友的熱議與批評，造成不良影響。網友批評「清廉與廉潔，不是吃一頓飯就搞定的」、「為了拍視頻，還把菜名打印出來」、「做做樣子」。