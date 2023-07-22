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大城市城中村改造定調 帶動經濟還是漲房價前兆？

中國新聞組／北京22日電
國常會通過在超大特大城市推進城中村改造意見，圖為深圳市内一個狹窄的小巷。(Getty Images)
國常會通過在超大特大城市推進城中村改造意見，圖為深圳市内一個狹窄的小巷。(Getty Images)

國務院常務會議21日通過「關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見」，定調在超大特大城市積極穩步實施城中村改造是改善民生、擴大內需的重要舉措，並鼓勵和支持民間資本參與。有專家稱此舉可帶動經濟整體復甦，網民則哀嘆房價可能又要漲。另據最新21省份經濟半年報，上海以9.7%的同比增速排名第一。

財聯社報導，國務院常務會議由總理李強主持召開。會議審議通過「關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見」。

會議指出，在超大特大城市積極穩步實施城中村改造是改善民生、擴大內需、推動城市高質量發展的一項重要舉措。要堅持穩中求進、積極穩妥，優先對群眾需求迫切、城市安全和社會治理隱患多的城中村進行改造，多渠道籌措改造資金，鼓勵和支持民間資本參與，努力發展各種新業態，實現可持續運營。

根據國務院於2014年下發的「關於調整城市規模畫分標準的通知」，城區常住人口1000萬以上的城市為超大城市，城區常住人口500萬以上1000萬以下的城市為特大城市。

據住房和城鄉建設部於2022年10月公布，截至2021年末，全國共有超大城市8個，分別為上海、北京、深圳、重慶、廣州、成都、天津、武漢；全國特大城市11個，分別為杭州、東莞、西安、鄭州、南京、濟南、合肥、瀋陽、青島、長沙、哈爾濱。

自由亞洲電台報導，有專家認為，城中村改造有助於增加民間投資信心，降低房地產行業風險，進而帶動經濟的整體復甦。也有專家指出，城中村改造可以加大城市租賃住房的供給力度，其涉及的基建配套和基建投入，也能拉動和擴大內需。

但有網民指出，推動特大城市城中村改造也是政府救市的無奈之舉，這些改造項目實際意味著要加槓桿，通過提前放貸，以拆遷款的形式強行給房市注資；下一步就是炒高房價，讓房子成為莊家注資的資金盤遊戲，這樣特大城市的房價又要漲一波了。

另據澎湃新聞，截至7月21日晚7點，已有至少21個省份上半年經濟數據出爐，共有11個省份「跑贏」全國增速，分別是：河北、內蒙古、遼寧、上海、江蘇、浙江、山東、湖北、海南、青海、寧夏。還有北京、四川兩省份與全國增速持平。

增速來看，上海以9.7%的同比增速排名第一，其次是海南的8.6%和內蒙古的7.3%。

房價 國務院 北京

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