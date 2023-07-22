我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彩券獎金 外國人無證客都能領…但有非法移民領獎後被抓

女足世界盃／史密斯梅開二度 美國3：0勝越南 小組賽首勝

「投200簡歷獲4個offer」救青年高失業率 人社部出手

記者陳宥菘／綜合報導
中國青年失業問題嚴重。圖為重慶早前舉行的一場招聘會現場擠滿求職者。（中新社）
中國青年失業問題嚴重。圖為重慶早前舉行的一場招聘會現場擠滿求職者。（中新社）

中國16至24歲青年失業率持續攀升，6月青年失業飆至21.3％，創下該項統計有紀錄以來新高，加上今年大學畢業生人數達1158萬人新高，青年就業壓力劇增。中國人社部21日表示，將啟動高校畢業生青年就業服務攻堅行動，採取「一二三三」措施，並運用數據比對精準識別政策服務對象，「千方百計促進畢業生青年就業創業」。

據了解，中國國家統計局17日發表6月份青年失業率數據後，財新網引述北京大學副教授張丹丹研究指出，若將約1600萬名躺平、啃老等不工作者均視為失業，中國3月份青年實際失業率最高上看46.5%，驚人數據引發熱議。中國旅美學者鄧聿文直指數據顯示有一些非正常因素，尤其與社會輿論是負面情緒有關。

年輕人失業率高，官方不僅鼓勵年輕人當保母、幫傭，黨媒人民日報甚至發文呼籲年輕人「到祖國和人民最需要的地方發揮光和熱」。

大公報報導，江蘇某211高校計算機相關專業的應屆本科畢業生高同學就說：「這幾年，普通高校畢業生就業確實很難，身邊不少同學都是提交無數簡歷才得到面試機會。」她一共投了兩百多份簡歷，共收到4個offer（錄取通知），最終選擇某互聯網大廠。

北京某「雙一流」高校音樂相關專業的2023屆碩士畢業生王同學則說，「今年，強大的競爭對手加之高不成低不就的無奈，導致班裡很多同學還未簽約」。

本報系聯合報報導，中國人社部為此21日召開二季度新聞發布會，人社部就業促進司副司長陳勇嘉表示，黨中央、國務院高度重視青年就業，總書記習近平多次做出重要指示批示，要求進一步挖掘崗位資源，做實做細就業指導服務；國務院也召開專題會議部署推進，推出多項文件，明確拓寬就業渠道的一攬子舉措。

陳勇嘉指出，人社部自7月至12月，以「服務促就業築夢迎未來」為主題，並採「一二三三」舉措；陳勇嘉表示，「一」是公布一批指南。運用各種渠道，集中亮出線上線下各類求助途徑、各類招聘平台、服務機構名錄和政策服務清單。「二」是開展兩類幫扶。建立完善實名幫扶台帳，一方面，針對有服務需要的登記失業青年和2023屆離校未就業畢業生開展實名服務，提供崗位推介、技能培訓或就業見習機會；另一方面，針對未就業困難畢業生及長期失業青年，組織結對幫扶、制定幫扶畫等。「三三」包括提供三項服務和做好三重保障，運用數據比對精準識別、建設「家門口」就業服務站等，千方百計促進青年就業創業。

就業 國務院 北京

上一則

大城市城中村改造定調 帶動經濟還是漲房價前兆？

下一則

像TikTok？ 美國運輸部長：中國電動車引發國安疑慮

延伸閱讀

中青年失業率創新高 人社部推「一二三三」措施促就業

中青年失業率創新高 人社部推「一二三三」措施促就業
中國駭客入侵美駐中大使電郵 亞太助卿也被駭

中國駭客入侵美駐中大使電郵 亞太助卿也被駭
躺平、啃老也要算…中國青年失業率 北大學者：上看46.5%

躺平、啃老也要算…中國青年失業率 北大學者：上看46.5%
北大學者研究：中國青年實際失業率上看46.5%

北大學者研究：中國青年實際失業率上看46.5%

熱門新聞

秦剛。(路透)

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

2023-07-14 22:01
中國外交部長秦剛近日遲遲未有公開露面，引起國際關注。(路透)

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

2023-07-17 06:05
中國國防科技大學系統工程學院副教授馮暘赫傳出於日前車禍身亡。（取自微信公眾號）

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

2023-07-15 14:36
網上傳出一張傅姓女的微博截圖，顯示疑似在美東時間3月18日晚間，傅還替兒子發出「爸爸生日快樂」的祝福。(取材自微博)

秦剛疑出軌美女間諜 1歲「秦公子」照片流出

2023-07-15 02:30
星巴克成了中國中年失業者的聚集地，假裝還在「上班」。（科企島公眾號）

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

2023-07-16 10:35
網友拿當紅電影「消失的她」改成「消失的他」酸秦剛神隱。（取材自推特）

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

2023-07-19 08:07

超人氣

更多 >
好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物
「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬

「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬
不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管

不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管
阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲