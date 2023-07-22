「投200簡歷獲4個offer」救青年高失業率 人社部出手

中國青年失業問題嚴重。圖為重慶早前舉行的一場招聘會現場擠滿求職者。（中新社）

中國16至24歲青年失業率持續攀升，6月青年失業飆至21.3％，創下該項統計有紀錄以來新高，加上今年大學畢業生人數達1158萬人新高，青年就業 壓力劇增。中國人社部21日表示，將啟動高校畢業生青年就業服務攻堅行動，採取「一二三三」措施，並運用數據比對精準識別政策服務對象，「千方百計促進畢業生青年就業創業」。

據了解，中國國家統計局17日發表6月份青年失業率數據後，財新網引述北京 大學副教授張丹丹研究指出，若將約1600萬名躺平、啃老等不工作者均視為失業，中國3月份青年實際失業率最高上看46.5%，驚人數據引發熱議。中國旅美學者鄧聿文直指數據顯示有一些非正常因素，尤其與社會輿論是負面情緒有關。

年輕人失業率高，官方不僅鼓勵年輕人當保母、幫傭，黨媒人民日報甚至發文呼籲年輕人「到祖國和人民最需要的地方發揮光和熱」。

大公報報導，江蘇某211高校計算機相關專業的應屆本科畢業生高同學就說：「這幾年，普通高校畢業生就業確實很難，身邊不少同學都是提交無數簡歷才得到面試機會。」她一共投了兩百多份簡歷，共收到4個offer（錄取通知），最終選擇某互聯網大廠。

北京某「雙一流」高校音樂相關專業的2023屆碩士畢業生王同學則說，「今年，強大的競爭對手加之高不成低不就的無奈，導致班裡很多同學還未簽約」。

本報系聯合報報導，中國人社部為此21日召開二季度新聞發布會，人社部就業促進司副司長陳勇嘉表示，黨中央、國務院 高度重視青年就業，總書記習近平多次做出重要指示批示，要求進一步挖掘崗位資源，做實做細就業指導服務；國務院也召開專題會議部署推進，推出多項文件，明確拓寬就業渠道的一攬子舉措。

陳勇嘉指出，人社部自7月至12月，以「服務促就業築夢迎未來」為主題，並採「一二三三」舉措；陳勇嘉表示，「一」是公布一批指南。運用各種渠道，集中亮出線上線下各類求助途徑、各類招聘平台、服務機構名錄和政策服務清單。「二」是開展兩類幫扶。建立完善實名幫扶台帳，一方面，針對有服務需要的登記失業青年和2023屆離校未就業畢業生開展實名服務，提供崗位推介、技能培訓或就業見習機會；另一方面，針對未就業困難畢業生及長期失業青年，組織結對幫扶、制定幫扶畫等。「三三」包括提供三項服務和做好三重保障，運用數據比對精準識別、建設「家門口」就業服務站等，千方百計促進青年就業創業。