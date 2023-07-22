嫌燈牌刺眼 廣場舞大媽強行鎖店家

數名跳廣場舞的大媽嫌美容院招牌燈箱刺眼，有大媽拿出鐵鍊將美容院大門鎖上。（影片截圖）

廣州數名跳廣場舞的大媽，嫌同場地的美容院招牌燈箱刺眼，要求店家關燈被拒，竟強行闖入店鋪關燈，甚至用鐵鍊鎖住店鋪大門，令店家無法營業。事件引起網民關注，不少人批評大媽行為惡劣，「太狂了」、「應該行政拘留幾天，讓阿姨也體驗一下被關起來的感覺」。

來源：YouTube

綜合陸媒報導，廣州番禺區一個住宅小區商場內，數名跳廣場舞的大媽嫌商場3樓的一間美容院招牌燈箱「太晃眼」，影響跳舞，要求店鋪關燈，斥責店家「你不關你就是錯誤的」、「這個地方是我們大家運動的」」、「連你這個地方都是我們的」，還有大媽稱「我們都是老人家，諒解一下」。

店家以營業需要為由拒絕，大媽大聲斥責「你可以搬走」、「你可以不在這裡做生意啊」，進而強行闖入店內關燈，甚至用鐵鍊鎖上美容院大門、破壞廣告燈箱，，令員工無法進出。

店鋪負責人鄭女表示，美容院開業十多年，從未有人投訴招牌刺眼，但半個月前開始，店外跳舞的大媽開始騷擾店方，令店鋪完全無法營業。目前警方已介入調查。

有商家指，大媽在室內通道開喇叭播歌跳舞，不但吵，還影響通行，「商城幾乎每個時段都有阿姨在跳舞」，有商家支持警方介入處理。