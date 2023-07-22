崩潰 女爬泰山丟身分證 剛下山被通知在山頂

女子夜爬泰山不慎遺失身分證，剛到山腳卻被通知在山頂找到。(取材自錢江晚報)

一名女子和朋友相約攀爬泰山，卻不慎丟失身分證，於是找工作人員廣播尋找，剛到山腳下就接到民警的電話，告知身分證找到了！但…卻是在山頂，她必須再爬上山取回。由於實在沒有體力再次上山，最後女子只能放棄，選擇回家補辦。

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錢江晚報報導，「女生剛下山得知丟失的身分證在山頂」衝上熱搜，引發網友熱議。當事人蘇同學稱，下山比上山累多了，得知身分證在山頂時十分絕望，問有沒有其他辦法，民警說可以花30元(人民幣，下同，約4.2美元)寄回去，但是建議她補辦，說這樣更合算。

不少網友強烈共鳴，「下山比上山累」；有網友建議「可以委託別人下山時順道帶下來」，但也有網友反駁「身分證重要，最好還是本人親取」，還有網友出「餿主意」，建議直接「扔」下山。

結果蘇同學回家後，補辦身分證花了40元，要等一個月才能拿到，由於接下來考科目得用身分證，她還額外花20塊元補辦一個臨時身分證。

紅星新聞報導，蘇同學的經歷無疑是一篇讓人哭笑不得的「登泰山記」。很多人都登過泰山，也因此很容易與蘇女士產生共情，真可謂「激動的心，顫抖的腿，多走一步都嫌累」。這個時候，得知還得再上去一趟領回身分證，其懊惱崩潰不難想像。

然而，懊惱歸懊惱，這事除了再上山一趟，還有沒有更好的解決辦法？報導說，早在2020年，泰山票務運營中心就制定「遊客遺失物品招領首問責任制辦法」，規定撿拾到物品的第一所在地在第一時間發起失物招領行動。既然已經有不同地點的聯動服務機制，能不能更進一步，建立起遺失物件的聯動服務機制？讓遺失者去找物件，也可以嘗試讓物件就近等待遺失者。