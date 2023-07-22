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山東新品「知了猴麵包」 網友反應兩極：「買爆它」「我人麻了」

中國新聞組／北京22日電
山東一間麵包店推出的「知了猴麵包」，每個麵包上有10隻左右的知了猴。（取材自沸點視頻）
山東一間麵包店推出的「知了猴麵包」，每個麵包上有10隻左右的知了猴。（取材自沸點視頻）

「知了猴麵包」你敢吃嗎？山東臨沂一間麵包店近日推出新品「知了猴麵包」，每個麵包上有10隻左右的知了猴，售價29.9元（人民幣，下同）。店長景先生稱，最近知了猴正當季，自己帶著孩子去抓過幾次，就嘗試將知了猴與店裡的產品相結合。網友看法兩極，有人說要「買爆它」，有人則直呼「這麵包，我人麻了」。

沸點視頻、極目新聞報導，7月19日，山東臨沂這間麵包店推出了新品「知了猴麵包」，景先生說，當地人都很喜歡吃知了猴，於是就嘗試將知了猴小火慢炸至酥脆後，作為黃油麵包的夾心，賺不賺錢無所謂，圖個玩兒。

自己現在天天在家炸知了猴。「這個季節很快就過去了，我們當地人對這個東西，是有情懷的嘛。」景先生說。

公開資料顯示，金蟬是同翅目蟬科蟬屬昆蟲，別名蚱蟬、黑蟬、知了龜、知了猴、爬蚱，中國許多地區都有食用金蟬的習慣。

據了解，今年知了猴相對比較少，身價比去年翻了一倍。去年收購價是1元/隻，今年最高的時候直接漲到了2元/隻。抓得多的人，一晚上靠撿知了就能賺上千元。近日浙江麗水市民毛女士一晚上就撿了2000元。

「知了猴麵包」的知了猴是用小火慢炸製成。（取材自沸點視頻）
「知了猴麵包」的知了猴是用小火慢炸製成。（取材自沸點視頻）

對於「知了猴麵包」，網友評論兩極。喜歡的說：「10隻要29塊9還送我麵包！買爆它！」，「我爸可能會辦個VIP充值卡」，「喜歡油炸的或者烤的，這種吃法有點新穎了想嘗試一下」；不愛或猶豫的網友則說：「這蟲子能吃？」，「現在的人，真是敢吃」，「這麵包，我人麻了」。

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