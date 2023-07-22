元青花瓷器 拍賣動輒上億元 甘肅市級博物館就珍藏3件

武威博物館藏3件元青花，在甘肅省所有博物館中首屈一指。（記者廖士鋒／攝影）

中國陶瓷藝術史上的名品元青花，是罕見的藝術珍品，全球館藏的完整器僅300件左右，遠居甘肅 的武威市博物館 ，則有3件元青花藏品，全數是窖藏出土，其中包含相當珍罕的元青花人物高足杯。

甘肅省武威市博物館隸屬於甘肅武威市文旅局，館藏包含新石器時代彩陶、歷代瓷器、西夏木板畫、佛教文物、少數民族文獻等多元文物共4萬6000餘件，居甘肅全省14市州之冠。目前的新館址是斥資2.1億元（人民幣，下同），於2019年5月建成啟用。

館藏當中，最受矚目的是3件元青花藏品。據介紹，整個甘肅省只有5件元青花館藏品，武威市博物館就占了其三，包含「花卉鴛鴦紋青花瓷碗」、「青花竹節人物高足杯」、「青花水禽紋瓷碗」，前兩件列為國家一級文物、後一件並不完整，則是二級文物。

距今700年左右的元代是最早出現成熟青花瓷的朝代，「元青花」特別之處在於使用「蘇麻離青」作為發色的鈷料。這種特殊青料，應是來自於伊朗（波斯）附近的產地，運至景德鎮後繪在瓷胚上燒製而成，在明代早期之後即罕見使用。

元青花在2005年因一件「鬼谷子下山罐」拍出約合人民幣2.3億元的天價，廣受世人注目，此後在2011年，題材為「蕭何月下追韓信」的元青花梅瓶，更在澳門 拍賣創下8.4億港元的超級天價。拍場上動輒上億元的元青花瓷器是舉世罕見的文物珍品，一般認為，全球館藏的完整器僅300件左右，中國有100件左右。元青花瓷器當中，公認最高等級的就是描繪人物之作品，完整器少之又少。

武威博物館藏「青花竹節人物高足杯」，繪有昭君出塞圖，是相當珍貴的元代青花人物瓷器藝術品，也是大陸國家一級文物。（記者廖士鋒／攝影）

武威市博物館的元青花，係在2001年出土於武威市涼州區南大街軍分區院內，屬於窖藏出土。其中「青花竹節人物高足杯」器型完整，外壁繪三朵纏枝花卉；竹節足下部繪三片倒蕉葉紋，杯心繪有昭君出塞圖，簡直印證唐代詩人王翰在〈涼州詞〉中「葡萄美酒夜光杯，欲飲琵琶馬上催」畫面。

過往有專家認為「夜光杯」係指傳自西域的玻璃杯，根據知名瓷器專家余珮瑾發表的學術研究成果，她指出武威市博物館這件藏品似乎也意味著「高足杯」和「馬上杯」可能相關，例如唐代白居易〈留題天竺靈隱兩寺〉、金代李俊民〈和籌堂送別韻〉詩中都有「馬上杯」的描述，呈現了作為酒器，「馬上杯」使用於告別送行場合。