河南、陝西錄取差60分 衍生高考移民 衍生服務鏈 排擠當地就學權

網傳日前上街頭抗議回流生的西安家長與警方對峙現場。（取材自推特）

為確保孩子可低分高就重點大學，越來越多家長遷戶口至招收門檻較低省市形成「高考 移民」亂象，甚至還衍生產業服務鏈，有來自西安的教育機構就直接在河南 開分校招收「回流生」，嚴重排擠當地孩子的就學權，引發當地及周邊省份居民不滿。西安教育局 表示已成立聯合調查組，將逐一清查3608名回流生信息，發現造假就取消錄取資格，警方並已逮獲13名造假業者。

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第一財經報導，有家長發現，今年的高考同樣使用全國乙卷，但陝西省文科的首梯次最低錄取標準是484分，理科449分，河南省則分別為547及514分，分別比陝西高63與65分。

同樣的試卷，巨大的分差，於是數以萬計的河南家長們，選擇「高考移民」，他們放眼陝西，還包括新疆、西藏、青海、遼寧、海南等省份，還有北京、上海、天津等一線城市。

配合高考移民需求的產業也隨之大發利市，並形成產業服務鏈，如房屋仲介哄抬西藏等偏遠縣城的房價，賣給亟欲遷戶口的家長；打著「教育局關係」旗號的業者，向學生父母收諮詢費。

第一財經的報導，業者杜江原本是中古屋仲介，聽聞高考移民這行有利可圖，就成立教育諮詢工作室，並以「寧夏，讀211只需450分，讀985，只需510分」為訴求攬生意，收費數萬人民幣起跳。

由於越來越多家長選擇高考移民，旋即引發周邊省份居民不滿，其中以西安市民最是罵聲不絕並紛發網文控訴，河南娃，西安上學；西安11萬中考生，4萬是河南回流生；西安孩子600分還沒學校可讀。但也有家長吐苦水表示，如果河南的高校資源，猶如周邊的湖北、陝西，自己何苦背井離鄉去做高考移民。

西安市教育局說，已成立聯合調查組，逐一清查3608名「回流生」的報名資格，戶籍、學籍、學校證明、學業水平考試成績逐一甄別，如果有造假手段獲取報名和考試資格的考生，取消錄取資格。