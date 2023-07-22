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中國首個網文大模型 「閱文妙筆」可生成角色、寫情景

中國新聞組／北京22日電
左為閱文妙筆，右為某通用大模型。（取材自紅星新聞）
左為閱文妙筆，右為某通用大模型。（取材自紅星新聞）

閱文集團發布網路文學行業首個大模型「閱文妙筆」，同時開放應用產品「作家助手妙筆版」內測。閱文集團首席執行官兼總裁侯曉楠表示，這是中國第一個網文大模型，也將是最懂網文、最懂作家的大模型，「未來，我們還將向開放的、多模態的大模型持續升級，以AIGC全面賦能創作生態和IP生態。」

紅星新聞報導，「作家助手妙筆版」是基於「閱文妙筆」大模型打造的應用產品，能夠在世界觀設定、角色設定、情景描寫和打鬥描寫四方面幫助網文作者，並將在今年下半年基於大模型能力的反覆運算逐步開發各種新功能。

閱文集團副總裁黃琰表示，網文的創作核心仍然是作家的靈感和構建。但在創作過程中，AI可以解決一些重覆性、消耗性的「體力活」，「我們希望打造一款在網文領域具有深度理解力的產品，賦能作家。」

侯曉楠表示，閱文集團已經把AI應用於網文漫改，過去單格需要2小時左右的上色環節已經能縮短到1小時內。未來閱文也將全面探索有聲、漫畫、動畫、衍生等開發鏈條的AI應用。

侯曉楠表示，AIGC帶來了新的創作模式，就像從手動駕駛升級到輔助駕駛對人的解放。不過，「AIGC不會取代作家，它是創作的金手指，而主角永遠是作家。」

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