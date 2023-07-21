象群又闖雲南村子 近民居踩毀、啃食作物

被大象啃食過的莊稼。（取材自紅星新聞）

野生亞洲象群又出現在雲南村子裡了。7月12日以來，不斷有村民反映在雲南磨憨—磨丁經濟合作區磨憨鎮有野生亞洲象群出沒，踩毀、啃食農作物。經當地消防救援大隊出動無人機等方式監測，累計發現野生亞洲象43頭，機動行程達300餘公里，兩次靠近村民生活區，經及時預警，暫未發生人象衝突，但仍有約40頭亞洲象朝磨龍村農田接近中。

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磨憨鎮位於中寮邊境，原為雲南省西雙版納州猛臘縣下轄鎮，2022年5月起由昆明市託管。

紅星新聞報導，據雲南省消防救援總隊消息，7月19日20時整，野生亞洲象群監護小組在磨憨鎮磨龍村委會附近發現象群。經監測，約40頭亞洲象自山區緩步前往磨龍村農田，距離農田距離不足400米，監護小組及時向附近村民發出預警並持續監測。

監護隊員夜間監測到的象群。（取材自紅星新聞）

此前，在17日晚19時許，監護小組利用無人機紅外夜視功能拍攝到象群行至磨憨鎮一餐館旁，離道路不足百米。消防員立即利用無人機喊話預警，提醒周邊農戶。

無人機拍到的野生亞洲象。（取材自上游新聞）

7月20日，昆明市消防救援支隊經合區大隊一級消防士徐偉星說，7月19日晚，他們與象群只有大約50米的距離，隊員們聽到大象叫聲嘹亮。「大象不動，我們也不動，牠們當時吃得很開心。」

象群在水中嬉戲。（取材自紅星新聞）

磨憨鎮社會事務管理局一名工作人員表示，多年來磨憨鎮周圍都有象群活動，此次統計到的野象數目與以往相比有所增加。據了解，當地常年設有野象監護員，日夜監測大象的行蹤，大象大多數時候只會啃食或踩踏農作物，一般都在村子邊緣活動，幾乎不會進入村子內部。

據了解，2021年有15隻野生亞洲象從雲南西雙版納一路北上，在玉溪市內活動41天，破壞多處農田及房屋，除引發中國關注也「紅」到海外。