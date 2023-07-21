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非清華不讀？高考15年釘子戶死心想回家了

中國新聞組／北京21日電
15次參加高考的唐尚珺，退檔後沒有填補錄。（取材自潮新聞）
15次參加高考的唐尚珺，退檔後沒有填補錄。（取材自潮新聞）

今年已第15次參加高考的廣西高考釘子戶唐尚珺，近日在社交平台上發布視頻稱，他被華中師範大學退檔，「心情很低落，思來想去，沒有合適的學校和專業，我沒有填補錄。」談及接下來的打算，唐尚珺說，「什麼都不要想了，回家。就算我想再復讀重考，估計也沒學校收了。」

來源：YouTube

潮新聞報導，對於被退檔，唐尚珺在視頻中顯得很無奈，「這一結果出乎我的意料，我已經做好準備想今年去讀大學，但是沒想到，想讀的師範專業沒有報上。」唐尚珺表示，今年報考了華中師範大學的物理和化學兩個專業，由於其他專業並非師範類專業，也不適合自己，就沒有選擇服從調劑。

據了解，華中師範大學化學（公費師範）專業在廣西的最低錄取分數線是609分，而物理學（公費師範）專業最低錄取分數線是608分。唐尚珺的高考分數594分，距離他填報的這兩個專業錄取線確實有差距。

唐尚珺說，「今年高考志願主要填了四個，分別是北京師範大學珠海校區、華中師範大學、華南師範大學及浙江大學。」遺憾的是都沒有被錄取。

1989年，唐尚珺出生在廣西防城港市上思縣的一個小山村。從2009年第一次參加高考以來，他復讀多年，只想上清華。復讀十多年間，他曾被西南政法大學、吉林大學、中國政法大學、廣西大學等高校錄取。

唐尚珺此前表示，他在這裡停留太久，有必要走出來了，今年是他最後一次參加高考。

高考 北京

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