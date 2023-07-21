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廣州公司揪員工偷懶 如廁照傳群組 「未帶離崗證 好好調查」

中國新聞組／北京21日電
近日網上流傳三名男子在公司邊蹲馬桶邊玩手機的畫面，還被傳到群組。（取材自極目新聞）
近日網上流傳三名男子在公司邊蹲馬桶邊玩手機的畫面，還被傳到群組。（取材自極目新聞）

近日，一張「一公司在廁所裝監控拍攝員工如廁照片」的群聊截圖在網上傳播，截圖包括三名男子邊蹲馬桶邊玩手機的畫面，引發熱議。據警方調查，涉事單位是廣州一家公司，不過未發現該公司在廁所安裝攝像頭。有網友猜測，從拍攝角度是由廁所格間上方往下拍，看起來像是有人用手機偷拍。

極目新聞報導，在一個名為「2023知行合一」的聊天群內，群聊暱稱為「謝經理」的一名人員，發了一張某廁所內的環境圖，以及三張相關人員的如廁私密照。「謝經理」還@了群內另一名人員稱：「三人均無（未）帶離崗證，好好去調查一下，回覆調查結論和處理結果。」

這張截圖發布後，網友感到憤怒和不滿，「廁所安監控違法了吧」、「法律意識淡泊得令人髮指」、「上廁所還要帶個證」，也有不少網友給被拍照的幾名當事人支招：「直接刑事加民事起訴」、「不光要勞動仲裁還要報警」。

報導說，偷拍事件起初懷疑是某家銀行所為，後來經記者查證，有關銀行給予否認。媒體再跟進採訪，截圖中的單位疑似為廣州一家公司，不過經轄區派出所介入調查，未發現該公司在廁所安裝攝像頭。

未在廁所內安裝攝像頭，相關人員如廁的照片為何會流出？對此，轄區派出所工作人員並未正面進行回應，表示目前他們仍在涉事公司調查此事。

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