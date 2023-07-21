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「牽手門」連衣裙也賣童裝款 網轟離譜 平台：下架

中國新聞組／北京21日電
「免職裙」同款童裝。（取材自廣州日報）
「免職裙」同款童裝。（取材自廣州日報）

今年6月引發軒然大波的成都太古里「國企領導牽手門」事件，女主角當時穿的連衣裙一度熱賣，現在連童裝也來蹭熱度，在網購平台上檢索「牽手門」等關鍵字發現，多位商家在其店舖上架同款兒童連衣裙，讓網友直呼離譜。經媒體記者詢問後，相關平台表示已將相關童裝下架處理。

上月初，國企高管胡繼勇被爆先前赴四川成都出差時，疑牽手小三逛街遭街拍曝光，火速遭免職並接受公司紀委核查。時隔一個月後，中國石油北京項目管理公司7日通報，對於先前事件，決定給予胡繼勇開除黨籍、開除公職「雙開」處分，並與涉事董姓女子解除勞動合約。

董女當時被拍到穿著的粉色細肩花吊帶裙，廣州日報報導，隨事件發酵，這款連衣裙被網友戲謔地稱為「免職裙」，後有人在電商平台發現該裙售賣。有媒體記者近日在網購平台檢索發現售賣連衣裙同款童裝，價格在49到79元人民幣不等。

媒體當天以消費者身分詢問兩家售賣該裙款的客服，其中一客服人員回應稱「這衣服哪裡有問題呢？很正常的一個裙子，難道不能穿了嗎」。另一家店的客服人員在簡單溝通後，將裙子頁面換為另外一款裙子。

另外，記者還聯繫網購平台相關人員反映，她回應稱「相關商品鏈接均已處理」，隨後記者發現這款連衣裙的童裝版本已下架。

報導指出，不只「牽手門」連衣裙，近年來，一些以成熟風作為賣點的童裝走俏市場。露背裙、露肩裝、露臍裝，這些對成年人來說也屬「性感風」的款式被做成童裝，出現在兒童服裝市場上。在電商平台，有不少穿著性感的童模照片作為商品宣傳圖；在社交平台，同樣有很多家長分享自己給孩子設計的「辣妹穿搭」。

中國電商平台近日出現童裝「奶辣風」。（取材自廣州日報）
中國電商平台近日出現童裝「奶辣風」。（取材自廣州日報）

記者在電商平台看到，吊帶、短裙、露臍裝、辣妹感……很難想像這是兒童的穿搭，有的童裝還會打上「辣妹穿搭」「抹胸」「豹紋」等標籤。據了解，這是目前流行的一種「奶辣風」，大概的意思就是年紀偏小的孩子，穿著成熟性感，但是又奶氣十足，有種辣妹的感覺。

中國電商平台近日出現童裝「奶辣風」。（取材自廣州日報）
中國電商平台近日出現童裝「奶辣風」。（取材自廣州日報）

人民網曾對此評論指出，為人父母，都希望把孩子打扮得漂漂亮亮，家長的心情不難理解，但「奶辣風」毫無疑問既不得體也不舒適，某些家長醉心於此，很難說是從有利於孩子健康成長的角度做考慮。

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