453分能上廣州大學 中國「基建狂魔」土木工程專業遇冷？

453分能上廣州大學規畫建築與土木工程組專業，引發熱議。（取材自中國青年網）

廣州大學昨（20日）晚公布「廣州大學2023年廣東省投檔情況」，該校今年普通物理類投檔分數最低的為規畫建築與土木工程組，453分，而該組最高分為590分。「高考 453分上廣州大學」在網路引發熱議，有人認為土建類專業「遇冷」，不過中國工程院院士周福霖認為，土木工程不是朝陽也不會是夕陽，而應該是「常陽」、「長陽」。

中國青年網報導，在最低分為453分的情況下，廣州大學規畫建築與土木工程組的平均分達549.18分。對於出現453分低分的情況，教育 考試院稱，這是因填報該專業的學生數量較少，被低分學生撿漏。

廣州大學表示，除建築規畫與土木工程專業組，普通物理類絕大部分專業組的最高分、最低分及排位都有提升。

學校相關負責人表示，廣州大學今年將「規畫建築與土木工程組」單獨細化，其實是希望有志於從事智能建造、智慧運維的考生精準選擇，廣州大學土木工程學院官網顯示，該校土木工程專業創建於1991年，為國家首批「一流專業」建設點。

據了解，廣州大學的普通物理類規畫建築與土木工程專業組包括工程管理、建築學、土木類、城鄉規畫以及風景園林專業。

453分，代表土建類專業「遇冷」了嗎？信息時報報導，有專家分析認為，近年來，傳統土建類專業陷入發展固化和認知偏差的迷局，部分人士對土建行業需求的專業認知存在誤區，導致社會面和網路宣傳出現諸多信息不對稱的問題，因此，對廣州大學等高校今年的土建類專業招生異常，可解讀為部分家長、考生們對行業發展不確定性的擔憂。

對土木工程專業的發展前景，中國工程院院士、廣州大學教授周福霖認為，「人類最基本的需求『衣食住行』，土木工程承載所有的建設需求，是人類和社會所需的永恆專業，也是歷史上生命力最強的專業。因此，土木工程不是朝陽也不會是夕陽，而應該是『常陽』、『長陽』。」在向三深（深地、深海、深空）跨越，地下空間、海洋強國、太空 基建都是現代土木工程建設的征途和方向。

他說，「我畢業60年了，這是經歷的第三次土木工程大起伏，前兩次分別是20世紀70年代和80年代，所以，沒有永遠熱門的專業和行業，變才是最大的不變，我們要推動傳統土木向智能化、數字化、網路化的轉型升級，做好自己才能迎接挑戰」。