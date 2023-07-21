NBA朝聖「村BA」 熱火「最硬球員」特別指定去貴州
被稱為NBA上賽季「最硬的球員」熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler）近期已展開其中國行程。巴特勒20日宣布，他將前往中國「村BA」發源地貴州台盤村，親自體驗中國鄉村籃球「村BA」的熱度。
綜合澎湃新聞、中國青年報報導，此前，巴特勒開啟中國行活動，先後前往北京、太原、西安和重慶等地。在重慶站結束後，巴特勒將前往台盤村，體驗「村BA」盛況，此行也讓巴特勒成為首位蒞臨「村BA」現場的NBA球員。
據了解，貴州－台江台盤2023「六月六」籃球賽（村BA）自15日起在台盤村進行，賽事將持續至30日。本屆賽事共有中年組、女子組、男子U16組、村村組、公開組等來自貴州省內外247支隊伍參加本次「村BA」比賽。
按公開資料顯示，隨著NBA休賽期開始，巴特勒也展開他的首次中國行，行程約10天左右。巴特勒原訂行程是先後前往北京、太原、西安、重慶、廣州及香港，「村BA」之行為新增行程。
此前，巴特勒今年率熱火在季後賽上演「老八傳奇」，並一路打到總冠軍賽，才被金塊擊敗。值得注意的是，季後賽期間，巴特勒場均得到26.9分6.5籃板5.9助攻。
上一則
俄羅斯「無差別」轟炸烏南 波及中領館
下一則
FB留言