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知了衝熱搜 杭州麵館「知了拌川」暴紅、19歲獵人能月入4萬

中國新聞組／上海21日電
小高抓到的知了。(取材自都市快報橙柿互動)
小高抓到的知了。(取材自都市快報橙柿互動)

夏天來臨，知了再度成為話題焦點。據傳今年知了市場價格持續上漲，每斤高達400元（人民幣，下同，約55.4美元），可能創下歷史新高。餘杭的麵館老闆小陳抓住商機，推出了新品「知了拌川」。一名19歲小夥小高，最近常常專程上山抓知了，他說，「抓知了就像摘葡萄一樣，一個月賺個3到4萬不成問題」。

都市快報報導，小陳開在餘杭荀山村的麵館，依山傍水，位置比較偏僻，但最近每到下午，店門口仍停滿了車，食客們都是為「知了」而來。麵館牆上菜單上寫著「知了2元一隻」，過了飯點店裡仍坐滿了食客，其中有幾位是專程從市區趕來吃知了。

小陳說，第一次吃知了是在朋友家裡，感覺味道很不錯，就想到在自家麵館中加入炸知了這道菜，由於味道鮮美，受到了不少人歡迎，「我本身就比較喜歡一些新穎東西，自家又是開麵館的，就想著能不能把拌川和知了結合在一起」。於是，知了拌川這道專屬於舍田灣的「季節限定」就誕生了。

由於知了出沒時間主要集中在夏季，每年7月底過後，炸知了和知了拌川也會慢慢從菜單上消失。而這段時間，也是吃知了的高峰期，小陳粗略算下來，最近每天能賣出40、50碗「知了拌川」。

據報導，一位陳先生在網上刷到了小陳家的知了拌川後，特意從杭州市區驅車40分鐘趕過來嘗嘗這道「季節限定」美味。剛上桌沒幾分鐘，一盤知了已經吃了一半。這是陳先生7月第三次過來吃知了，「一只知了兩塊錢，一盤也才幾十塊，他們抓知了也很辛苦的，這個錢不貴。」

陳先生這次帶了孩子過來，小朋友說第一次吃知了也是爸爸帶著來的，「第一次吃感覺很害怕，後面吃就不怕了，這個炸的知了吃起來有點像薯片，脆脆的，就是尾巴有點苦，但是這樣我也覺得好吃」。

廚房裡已經處理好的知了。(取材自都市快報橙柿互動)
廚房裡已經處理好的知了。(取材自都市快報橙柿互動)

前段時間，杭州的知了還上了一次熱搜，據說知了在杭州美食市場一度「霸榜」，價格也水漲船高，甚至傳言要400元/斤。

報導指出，一名19歲小夥小高，最近在餘杭上山抓知了。他雖然年紀小，但已經抓了五年知了，是名副其實的老手。小高之前從事安保工作，剛離職，這個夏天專門抓知了，等過了夏天再找份工作。穿上長袖長褲和膠鞋，帶上幾個裝有鹽水的塑料瓶以及頭燈，這就是抓知了所需要的全部裝備。

小高表示，他剛開始只是單純自己想吃，便想著上山抓一些回來解解饞，近兩年發現知了也能賣錢，而且價格還很貴，便每天晚上都上山。「晚上7時多就可以進山，抓兩、三個小時累了就可以回去了，一晚上少說也有一兩百隻，最多一次一晚上抓了一千多隻」。

在小高眼裡，抓知了如同摘葡萄，沒有什麽技術難度，只要眼睛夠尖就會有收獲，抓到的知了就會被放進裝有鹽水的塑料瓶中，「知了碰到鹽水就死掉了，而且鹽水也可以保證知了在短時間裡不會壞掉」。

「知了現在價格很高的，我最多一次四個晚上賺了快1萬元。」小高說自己不止抓知了，還會收其他人的知了然後轉賣出去，有不少人找他預定，主要是商家，除了杭州本地，還有江蘇、上海的人找他買，一個月賺個3到4萬不成問題。

兩元一隻的「知了拌川」。(取材自都市快報橙柿互動)
兩元一隻的「知了拌川」。(取材自都市快報橙柿互動)

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