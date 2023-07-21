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河南受災小麥每畝理賠僅20元 農戶抗議：根本沒用

中國新聞組／北京21日電
針對今年麥收期間部分地區遭遇「爛場雨」，河南省出台政策，對受損小麥實行政策兜底收購。(新華社)
針對今年麥收期間部分地區遭遇「爛場雨」，河南省出台政策，對受損小麥實行政策兜底收購。(新華社)

今年小麥收割期，河南多地遭遇了近十多年來最嚴重的「爛場雨」天氣，部分地區小麥出現倒伏、發黴、穗發芽等現象，一些農戶損失慘重。河南多個部門下發通知，全力做好小麥保險理賠工作，但多位受災農戶收到的保險賠付扣除保險費後大約為每畝20元（人民幣，下同，約2.8美元），紛紛抱怨賠付額偏低。當地部門稱已關注到此事，正和保險公司溝通。

極目新聞報導，有網友稱，河南的小麥種植戶每畝地繳納8元保險費，這次受災後收到的保險賠付僅有每畝20元，扣除保險費後僅剩每畝12元。這筆保險賠付，相比種植戶每畝數百元的損失來說實在太少，起不到減少農戶損失的作用。

西平縣人和鄉的種植戶陳先生表示，他今年種植了200畝小麥，大部分地都是向當地村民租賃的，每畝地的年租金為一千元。由於遭遇「爛場雨」的影響，每畝小麥的產量只有500多斤，售價僅為每千克1.4元到1.8元。算下來，相比正常年景的種地收入，今年虧損很大。

陳先生去年秋天買了農業保險，今年小麥受災後，村幹部先後兩次給他轉來了「保險公司支付的保險賠付」，一次是4000元，一次是2000元，平均下來，相當於每畝小麥只收到保險賠付30元。陳先生說，當時保險費是按照每畝10元繳納的，相比巨大損失，這點賠償根本起不了什麼作用。

據報導，西平縣二郎鄉農戶張先生說，他種90多畝小麥，之前按照每畝8元的價格買農業保險。今年小麥受災後，他分兩次收到了保險賠付，一次是按照每畝10元賠付的，另一次是按照每畝20元賠付的。張先生表示，相比往年正常的種小麥收入，今年他每畝地虧損了500元左右，而保險賠付的金額相比虧損實在太少了。

西平縣相關部門工作人員表示，他們已關注到農戶反映的情況，已和涉及此事的兩家保險公司進行溝通。但截至目前，這兩家保險公司尚未向他們提供關於此事的詳細解釋。

近日，在山東、河南、江蘇等地，麥收工作正緊鑼密鼓進行，不少地方晝夜不停搶收小麥，...
近日，在山東、河南、江蘇等地，麥收工作正緊鑼密鼓進行，不少地方晝夜不停搶收小麥，並進行烘乾晾曬，確保小麥顆粒歸倉。(新華社)

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