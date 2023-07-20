網上發瘋「不給熟人看」 微信讀書新功能被讚天才

微信讀書推出新功能，網上發表的文章「僅陌生人可見」。（取材自官網）

微信 讀書日前發布「替身書架」這個功能之後，近日又出推「僅陌生人可見」大招，讓用戶發表的帖子不再讓親朋好友看見。新功能推出後，便獲得眾多網友好評，有人也許是網上滿腹經綸的大文豪，又或是傷秋悲春的小詩人，他們共同的心聲都是：「網上發瘋」不想讓熟人看見。

潮新聞報導，在「搭子」、「邊界感」、「社交斷捨離」等關鍵詞頻頻成為熱點話題的今天，似乎越來越多的人開始向往與陌生人的「淺社交」，來自艾媒諮詢的一組數據顯示，中國陌生人社交用戶規模不斷增長，2020年達到近6.5億人。

微信讀書「僅陌生人可見」新功能一經推出，便獲得眾多好評。有人說，微信讀書產品經理太懂人心、懂社交，簡直是人性化天才；還有人說，建議所有社交平台都向微信讀書學習，安排上新功能。

「僅陌生人可見，為什麼吸引人？」網民留下他們的答案：不想在網上吹牛被熟人發現、不想摸魚時和老闆在網上相遇、想發瘋表達但不想被熟人視作不正常，又或是在認識的人群中總無法真實表達自己。

這種對陌生的信任和誠意，恰恰是現實生活中所缺乏的；在小紅書 、微博 等社交媒體上，可以不少吐槽，最典型的莫過於「可能認識」的人太多了，有種被窺私的窒息感。

微信讀書上也能看到相同的問題，2015年後，隨著微信讀書借助微信社交鏈打開市場，越來越多人湧入平台，開始在上面分享自己的讀書想法，碰到熟人的風險也逐漸增加。

報導指出，近年隨著無紙化閱讀存在感增強，使用電子設備閱讀的人數也逐漸增加，據官方最新數據，微信讀書累計註冊用戶已達2.1億，出版類用戶的日活躍量也已超過200萬。

但有用戶反映，微信讀書裡的書有刪減，也有人發現微信讀書上看書得收費了，或是想念紙質書了，於是漸漸與這個App漸行漸遠。這次推出新功能，可能會幫助微信讀書扳回一局。