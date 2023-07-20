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敦煌月牙泉駱駝「大罷工」 1千頭日載3萬人

記者謝守真／綜合報導
暑假期間，每日上萬遊客前往敦煌月牙泉旅遊，使得駱駝體力不支集體「大罷工」。（取自微博）
暑假期間，每日上萬遊客前往敦煌月牙泉旅遊，使得駱駝體力不支集體「大罷工」。（取自微博）

只要到甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區，不少遊客一定會安排騎駱駝的行程。然而遊客開心之餘，未必駱駝會有相同感受。近日，有多位網友反映，該景區供遊客騎乘的駱駝似乎集體「罷工」。

極目新聞報導，日前前往酒泉市鳴沙山月牙泉景區旅遊的李女士（化姓）表示，自己是來月牙泉體驗騎駱駝的，但是到了景區後才得知，騎駱駝的項目暫時停止服務了。因此，李女士致電景區工作人員詢問，得知具體的開放時間需要等候通知，但為何暫停項目，她未獲得回應。

景區管理處表示，從18日起確實暫停騎駱駝的項目。工作人員坦言，暑假期間旅客太多，「每天遊客流量都高達2至3萬人左右」，且大部分遊客都是要騎駱駝的，「但駱駝只有1000多頭，從早到晚都在工作，而且天氣又熱，有駱駝出現體力不支的情況。」

此外，工作人員還指出，因為駱駝的數量比較多，「一到下午，景區內塵土較大，且還有駱駝糞便，氣味較重，有環境污染，所以景區方面也在進行整改」。

工作人員提到，景區內還有觀光車等項目都是可以正常遊玩的。至於何時才能重新開放，景區仍在等候通知。

另據央視財經報導，鳴沙山月牙泉景區在五一假期時入園人數就已破萬次，為了防止「堵駱駝」，在景區衍生創意紅綠燈，這個紅綠燈上的圖案是「駱駝」，是專門為駱駝設置的，綠駱駝燈亮駱駝行，紅駱駝燈亮駱駝停；創意設置的信號指示燈不僅解決了「堵駱駝」問題，更成為新晉網紅打卡地。

觀光 甘肅 罷工

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