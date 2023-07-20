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出身彝族農村家庭 川甘洛小伙考上北大 建縣第1人

中國新聞組／北京20日電
木乃約熱在學校學習。(取材自封面新聞)
木乃約熱在學校學習。(取材自封面新聞)

「出來了」四川涼山州甘洛縣中學彝族學生木乃約熱激動的在朋友圈裡打下這3個字，並貼上北大的錄取圖。木乃約熱今年以681分的高考成績，被北京大學工科實驗班錄取。他成為甘洛建縣以來，在本地就讀考上北大的第一人。在得知錄取前，他正在田裡扯豆子、打豬草。

封面新聞報導，木乃約熱出生在甘洛縣一個普通的彝族農村家庭，父親在外打工，母親在家務農，家中條件並不寬裕，再加上孩子多，而且都在讀書，家庭經濟壓力較大。

木乃約熱說，剛在村裡上小學時，他很不喜歡讀書，甚至有些厭學，「感謝我的爸爸媽媽，雖然他們都沒有怎麼讀過書，但深知學習和知識的重要，一直努力供我們幾個孩子上學。」

據報導，初中時，木乃約熱處於一個「不斷追趕」的狀態。他意識到自己的英語成績是短板，就去努力縮小和優秀同學之間的差距。他至今還清晰地記得，在冬天的早上，他很早就起床去校園中背誦英語單詞，有很多次坐在路燈下直接睡著了。在這樣的努力下，他的英語成績進步明顯。

進入高中後，木乃約熱的目標更加明確：要考上一所好的大學，「很多事情都是盡力而為，以此來達到自己的追求和理想。印象最深的，還有那一個個高三的周末，獨自一人在教室艱苦奮鬥的下午和傍晚。」

報導稱，目前就讀於華中科技大學的哥哥阿木克熱，一直是木乃約熱的學習榜樣。木乃約熱說，「我哥哥是一個非常優秀的人，不知道是緣分還是巧合，他是2021年高考，我們的成績僅有一分之差。」

在確認被北京大學錄取之後，木乃約熱激動得哭了。這幾天，他也成了甘洛縣的名人，不少市民和網友紛紛給他點讚，送上祝福。

木乃約熱在幹農活。(取材自封面新聞)
木乃約熱在幹農活。(取材自封面新聞)

洛縣 北京 高考

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