我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

今夏出遊更願花錢 華女斥資10萬遊歐洲 全程超高端

西安地產人拍AV 慘被同事認出 網：下海比跳樓好

中國新聞組／北京20日電
有微博用戶貼出地產人拍AV片的片段。(取材自微博)
有微博用戶貼出地產人拍AV片的片段。(取材自微博)

近來一部AV在陝西西安地產圈引發熱議，因為業界發現演員竟然是同行；「西安地產人拍AV」紅上熱搜，網友感嘆樓市差，「下海總比跳樓好，當年日本房價破滅，一堆人排隊跳樓」、「經濟壞到一定程度啥職業都有可能吧」。

近日，據知名大V盧克文爆料，西安某地產人下海拍黃片，還被同事認出了！並且感慨道：也從側面說明，地產行業今年確實不容易。

盧克文的留言引發眾多網友吃瓜敲碗求視頻連結；多位知名大V也相繼發布了該消息，加入吃瓜大軍，有地產網紅直呼「三觀都被震碎了」。

有網友爆料： 據悉，這個下海的地產人，是西安地產圈的，之前是某項目的置業顧問，圈內還有很多人認識他的。有人在無意間，看到了網上「愛豆傳媒」出品的。

該部AV的片段被截圖在微博上瘋傳，該名地產人是扮演一名富二代到按摩店消費，並強上一名女技師。

事件引發網友熱議，直呼該名房仲應該瞬間「社死」了，但也有網友認為：「都是辛酸淚，但凡能養家餬口，誰幹這事啊」。

中國開發商面臨財務壓力的跡象越來越多，根據國家統計局發布6月份70個大中城市商品住宅銷售價格數據，西安新建商品住宅銷售價格環比上漲0.3%，同比上漲1.7%。

自媒體「買房周博通」指出，雖然現在地產行業很不容易，但是與全國相比，西安的市場表現已經很好了，雖然現階段全國樓市大環境出現下行趨勢，但西安的新房價格依舊在這一輪市場回調中保持堅挺態勢。

房價 微博 日本

上一則

養虎紋蛙還是牛蛙？鎮政府看蝌蚪分辨 她賠慘了

下一則

出身彝族農村家庭 川甘洛小伙考上北大 建縣第1人

延伸閱讀

示好中方？ 中媒稱美光總裁拜會中國商務部

示好中方？ 中媒稱美光總裁拜會中國商務部
西安女買69平米公寓 公攤占37平米 網酸：客人來了坐樓道

西安女買69平米公寓 公攤占37平米 網酸：客人來了坐樓道
中國飆高溫 法演員包場逛長城：美景讓我忘了熱

中國飆高溫 法演員包場逛長城：美景讓我忘了熱
李榮浩趕場挺愛妻 楊丞琳大喊幸福

李榮浩趕場挺愛妻 楊丞琳大喊幸福

熱門新聞

秦剛。(路透)

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

2023-07-14 22:01
中國外交部長秦剛近日遲遲未有公開露面，引起國際關注。(路透)

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

2023-07-17 06:05
中國國防科技大學系統工程學院副教授馮暘赫傳出於日前車禍身亡。（取自微信公眾號）

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

2023-07-15 14:36
網上傳出一張傅姓女的微博截圖，顯示疑似在美東時間3月18日晚間，傅還替兒子發出「爸爸生日快樂」的祝福。(取材自微博)

秦剛疑出軌美女間諜 1歲「秦公子」照片流出

2023-07-15 02:30
星巴克成了中國中年失業者的聚集地，假裝還在「上班」。（科企島公眾號）

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

2023-07-16 10:35
中國外長秦剛自6月25日之後，已連續18天沒有公開露面，引發各種猜疑。(美聯社)

染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了

2023-07-13 22:59

超人氣

更多 >
91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡
男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」
秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎
美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中

美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中
在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因

在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因