西安地產人拍AV 慘被同事認出 網：下海比跳樓好

有微博用戶貼出地產人拍AV片的片段。(取材自微博)

近來一部AV在陝西西安地產圈引發熱議，因為業界發現演員竟然是同行；「西安地產人拍AV」紅上熱搜，網友感嘆樓市差，「下海總比跳樓好，當年日本房價 破滅，一堆人排隊跳樓」、「經濟壞到一定程度啥職業都有可能吧」。

近日，據知名大V盧克文爆料，西安某地產人下海拍黃片，還被同事認出了！並且感慨道：也從側面說明，地產行業今年確實不容易。

盧克文的留言引發眾多網友吃瓜敲碗求視頻連結；多位知名大V也相繼發布了該消息，加入吃瓜大軍，有地產網紅直呼「三觀都被震碎了」。

有網友爆料： 據悉，這個下海的地產人，是西安地產圈的，之前是某項目的置業顧問，圈內還有很多人認識他的。有人在無意間，看到了網上「愛豆傳媒」出品的。

該部AV的片段被截圖在微博 上瘋傳，該名地產人是扮演一名富二代到按摩店消費，並強上一名女技師。

事件引發網友熱議，直呼該名房仲應該瞬間「社死」了，但也有網友認為：「都是辛酸淚，但凡能養家餬口，誰幹這事啊」。

中國開發商面臨財務壓力的跡象越來越多，根據國家統計局發布6月份70個大中城市商品住宅銷售價格數據，西安新建商品住宅銷售價格環比上漲0.3%，同比上漲1.7%。

自媒體「買房周博通」指出，雖然現在地產行業很不容易，但是與全國相比，西安的市場表現已經很好了，雖然現階段全國樓市大環境出現下行趨勢，但西安的新房價格依舊在這一輪市場回調中保持堅挺態勢。