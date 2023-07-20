「啥貨色都坐飛機」 春秋空姐涉辱乘客遭停飛

春秋航空空姐在小紅書寫著「什麼貨色都能坐飛機」，引發熱議。(取材自微博)

網傳春秋航空一名空姐近日在網上發布侮辱乘客言論，稱「什麼貨色都能坐飛機」，引起廣泛關注。據了解，該空姐涉侮辱乘客遭停飛。

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白鹿視頻顯示，一張在機艙內手持奶茶的照片，下方配上「什麼貨色都能坐飛機了，暑運就是運shabi（傻X）的」，言論涉侮辱乘客。發布者疑似為春秋航空的空姐。隨後，春秋航空一名工作人員證實事件，並透露涉事空姐已經被停飛，之後會根據員工手冊上的規定再進行處理。

公開資料顯示，春秋航空是首個中國民營資本獨資經營的低成本航空公司，也是首家由旅行社起家的廉價航空 公司，自2004年5月26日得到當時的中國民航總局（現中國民用航空局）批准後開始籌建，約一年左右成功開航。航空公司以上海虹橋國際機場及上海浦東國際機場為主要起降機場，早期承運的航線 全為國內航線，2010年起先後開通到達日本、香港、澳門 、泰國、柬埔寨、南韓及馬來西亞的航線。

事件引起網友熱議，「真的只是一個服務員而已啊，啥時候這麽拽啊」、「春秋這種廉航空乘是以為自己多高檔次」、「公主病還來當服務員」、「一個服務員看不起乘客？」「空中的綠皮火車空乘都這麽牛了？」「都是服務業，為什麽空姐都有一種優越感？」