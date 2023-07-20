躺平、啃老也要算…中國青年失業率 北大學者：上看46.5%

暑期，多地舉行人才招聘會。圖為求職者在山東省青州市舉辦的企業推介暨人才招聘會上了解用工信息。(新華社)

中國經濟復甦乏力、居高不下的青年失業率始終是外界關注焦點，財新網近日刊文引述北京 大學副教授張丹丹研究指出，若將約1600萬名「躺平」、「啃老」等不工作者均視為失業，中國3月份青年實際失業率最高上看46.5%，遠高於官方公布的19.7%。

中央社報導指出，中國國家統計局17日上午發表6月份16至24歲青年失業率21.3%創歷史新高後，財新網這篇題為「可能被低估的青年失業率」的文章即在當天傍晚發表。雖為付費文章，但有關內文的截圖，這兩天在中國網路上迅速流傳，受到熱議。

文章指出，長期來看，中國青年高失業率問題首先應歸因於2020年以來持續3年的新冠疫情 ，對消費、企業營商環境乃至整體經濟活力造成持續性影響。

文章提到，張丹丹的研究團隊從長三角的人力招募平台發現，2022年底的疫情對蘇州、昆山等地的製造業帶來嚴重打擊。直到疫情過去的今年3月，就業 人數也只恢復到疫情前的三分之二，由於青年是製造業中的就業骨幹，因此衝擊更大。

這篇文章說，今年3月以後中國的技工就業市場其實有改善。因此，3月以來青年失業率上升便反映普通大學畢業生的就業市場，而從具體數據可知，大學畢業生的就業市場出現嚴重的供過於求。

文章指出，根據中國國家統計局3月數據，全國城鎮的16至24歲人口共約9600萬人。勞動人口占三分之一即3200萬人，但其中630萬人被列為失業；其餘三分之二即6400萬人為非勞動人口，其中4800萬人為在校生，剩下1600萬人為大多選擇「躺平」、「啃老」而不工作的非在校生。

文章提到，若將上述1600萬名非勞動人口全數視為失業狀態，那麼中國失業的16至24青年人最多可達2230萬人；以非在校生人數總和4800萬人為分母，那麼今年3月中國青年失業率的最大值即達46.5%，遠高於當月官方公布的19.7%。

文章說，中國青年高失業率現象既是「長期需求不足」等結構性矛盾導致，也是短期內大學畢業生供給大幅度上升的結果。按季節性波動趨勢預測，今年7、8月青年失業率將繼續上升。因此，合理疏導大學畢業生降低就業及薪酬預期，「先就業再擇業」，同時「加快經濟復甦」，可能是解決當下中國青年人失業的出路。