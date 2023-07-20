官方連發支持文件 民企冷回：信心不是發幾個文件就能提升的

圖為山東一家生產貓砂的民營企業。（新華社）

為促進民營經濟發展，繼多次召開與民營企業家的座談會之後，中共 中央及國務院 19日並共同發布「促進民營經濟發展壯大」意見，看似利好民企發展的政策相繼出台，但民營企業家似乎並不埋單，「人民信心不是靠發幾個文件就能提升的」。

央視新聞報導，中共中央、國務院19日發布關於促進民營經濟發展壯大的意見（下稱「意見」），提出包含持續優化民營經濟發展環境、加大經濟政策支持力度等七方面政策，包括依法保護民營企業產權和企業家權益、引導全社會客觀正確全面認識民營經濟和民營經濟人士，引導社會正確認識民營經濟的重大貢獻和重要作用等。

自由亞洲電台報導指出，官方在一天內連出支持民營企業發展的政策文件，在中國經濟政策制定過程中並不多見，反映出民營經濟發展困境。

據報導，支持利好民企發展的政策密集出台，似乎並沒有在市場濺出多少漣漪。19日上海證券 交易所綜合股價指數開盤3195點，收盤僅3198點，等於沒有漲幅，深圳證券交易所成份股價指數收盤時僅比開盤多出13點。

對於一系列針對民企出台的利好政策，杭州諮詢類小微企業主葛平謹慎回應：「看明天A股反應最真實；如果沒啥變化，基本當作是外交部發布會」，「人民信心不是靠開幾次會和發幾個文件就能提升的」。社群媒體的意見也很直接，「讓市場一看還是喊口號， 一下子洩氣了。」

證券時報17日發布一項調查報告，詢問60名政府部門、研究機構、知名院校的經濟學家，對中國2023年上半年經濟表現的評價和下半年的預測。其中76%的人認為上半年經濟發展「偏冷」，有86%的人認為下半年中國經濟的主要風險是「企業家信心不足、投資意願不足」。