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上黃山別自帶方便麵 景區1理由不供開水 有人認同有人酸

中國新聞組／北京19日電
安徽黃山風景區。（取材自極目新聞）
安徽黃山風景區。（取材自極目新聞）

有網友爆料在黃山景區找不到熱開水沖方便麵，還表示山上規定不能以任何形式給遊客提供開水泡麵。對此，黃山景區工作人員表示，因泡麵湯汁可能會破壞景區土壤，所以不提倡遊客食用泡麵，景區有提供溫開水給遊客飲用。但有人質疑，真正的原因是為了景區的盒飯生意，三菜一湯賣45元（人民幣，下同，約6美元）。

綜合媒體報導，黃山景區工作人員表示，方便麵食用後的殘羹與湯包料，被遊客傾倒在遊覽道的兩側、松樹旁、懸崖下，造成土壤鹽鹼化，黃山松等植被破壞現象嚴重。方便麵的殘羹還被山上的松鼠、鳥類等過量食用，導致「半飼養化」，不利於保護野生動物保護。

「我們沒有也不會禁止遊客帶方便麵上山，但是一直提倡遊客不要在山上沖泡方便麵食用」，黃山風景區黨工委宣傳部相關負責人稱。據了解，如果遊客不自帶食物上山的話，黃山風景區目前也有超市等提供食品、餐飯與麵包。

黃山風景區工作人員稱，山上的食品貨物都要從山下運輸上來，垃圾又要挑下山處理，如果單從賺錢及便利角度考慮，賣方便麵更省事，因為方便麵便於挑運，分量輕。但黃山是高海拔山岳型景區，是世界文化與自然雙遺產，生態環境需要得到嚴格保護。

不過有人質疑，黃山光明頂餐廳盒飯78元一份、薯片25元一包、點心20元一盒、冰紅茶15元一瓶、可樂13元瓶、礦泉水10元一瓶、黃瓜10元一根。跟華山一樣，愈往上東西愈貴，因為都是人工背上去的。

遊客在黃山景區找不到開水沖泡麵？景區回應：湯汁破壞土壤。（視頻截圖）
遊客在黃山景區找不到開水沖泡麵？景區回應：湯汁破壞土壤。（視頻截圖）

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