進大門須再走3公里…景區宰客？逼付錢搭接駁車

吉林長白山北景區天池主峰車票價格。（取材自微信公眾號）

中國不少景區將遊客集散中心與大門拉開一段距離，甚至長達3公里，進入景區乘坐接駁車幾乎成為必然選項，這種情況引發了不少遊客的吐槽，批景區為了「宰客」而載客。

綜合媒體報導，網友抱怨，「長白山以前自駕 還能直接買門票，現在必須門票車票一起買」，「月牙泉鳴沙山景區把正門隔很遠，讓遊客去景區東門停車場，到了之後要額外買景區接駁車票」，「30分鐘車程收費300元（人民幣，下同），牛背山應該改名『牛貴山』」。

一名剛遊覽完甘肅 、青海的女子指出，沿線景區遊客集散中心到檢票口的距離幾乎沒有一處少於三公里。「有些景區甚至需要乘車半小時或者更久，這種情況下不坐接駁車是不可能的」。

另一名遊完慕田峪長城的遊客說，「三公里路程自己倒是可以步行，但是帶上家裡的老人、小孩，接駁車幾乎成為必選項」。

長白山北景區的客服人員表示，景區不能自駕進入，必須購買門票和車票的組合票，遊客需在集散中心統一乘車上山，車程約50分鐘。由於天池主峰路段大巴車上不去，需要換乘越野車，所以這段路程的車票需單獨收費。

鳴沙山月牙泉景區則表示，景區東門停車場到距離景點有4.2公里，確實需要乘坐觀光 車。目前中門和東門都是正常開放，只是會根據客流量進行分流。景區近期已調整東門觀光車票價，往返車票由20元/人次降至5元/人次。

有網友認同景區的做法，認為遊客中心和景區大門的拉開一定距離是為方便景區附近交通管理，保障行人安全。還有些景區還存在危險路況，乘坐景區專職司機駕駛的車輛會更加安全，也能保護景區生態環境。也有人認為，景區改移大門位置不是為給遊客提供舒適便捷的服務，而是為了「宰客」而載客，出發點就跑偏了。