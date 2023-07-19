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雲南旅行社拒記者跟團 怕購物行程被「挑刺」

中國新聞組／北京19日電
雲南省西雙版納傣族自治州景洪市告莊夜市吸引不少遊客。（中新社）
雲南省西雙版納傣族自治州景洪市告莊夜市吸引不少遊客。（中新社）

暑假來臨，許多人前往雲南旅遊。日前，一名中國新聞從業者在朋友圈爆料，自己在網上團購預訂雲南旅行時，因持有記者證被客服建議不要跟團。雲南省文旅廳表示，沒有禁止接待記者，將查核調查此事。但業內人士指出，一些便宜的行程，因擔心被特殊職業人士「挑刺」，乾脆拒絕接客。

上游新聞報導，早在2017年，就有媒體曝光部分雲南旅行社明確規定不接受律師、記者或導遊等職業人員參團。律師表示，這類行為已經違反「消費者權益保護法」。雲南省文旅廳則表示，沒有發現類似現象，建議記者不要選擇過於便宜的旅遊產品。

雲南省文旅廳人員澄清，從未下發過禁止接待任何人的通知，將核實網傳內容，另外加強旅行社監管。

攜程網方面表示，已將違規產品下架，並對曝光的產品供應商，依據相關規則進行處罰，對涉及到的相關用戶道歉，歡迎媒體和輿論進行監督。

攜程網多個雲南旅遊預訂界面上，對於人群限制方面，目前只有出於安全考慮，不接受孕婦預訂的提示，已看不到對於特定職業的限制，但昆明部分旅行社還是存在對記者等特定職業的限制，

另據香港01報導，有記者詢問當地旅行社，客服人員表示，「我們沒辦法接待記者，也沒有旅行社願意接待記者」，並稱「這屬於行規」，「除非是跟純玩團，一般來說都要進購物店，現在購物都是自願的，也不會強迫你消費。但導遊還是肯定希望你們買一點。」客服人員建議，報名跟團的時候，不提自己是記者就可以，也沒有什麼大問題。

另一家旅行社客服則說，「玩的話，就不要說是記者了。因為公司那邊的話，基本上是不收這種敏感行業的（遊客），比如說有的像律師之類的，也不會收。」

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