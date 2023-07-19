她，16歲進大學 5年讀完清華博士 24歲將任高校準聘副教授

安琪兒畢業照。（取材自六度新聞）

近些年青年學者不斷發力，90後甚至95後活躍學術舞台。陝西西安就有一名清華大學24歲的博士生安琪兒即將前往西北工業大學航天學院擔任準聘副教授，「高校教授年輕化」引起熱議。

綜合媒體報導，安琪兒16歲時入選「領軍計畫」，進入清華大學電子工程系就讀。博士5年期間，她以第一作者身分發表SCI期刊文章6篇、EI會議文章5篇。讀博期間，安琪兒致力於攻克感知、控制、通信領域的難點問題，在多機協同領域產出累累碩果，榮獲博士研究生國家獎學金、清華大學校級獎學金等多項榮譽，從電子工程跨界航天航空，她立志助力航天智能化技術發展。

值得一提的是，安琪兒高中畢業於西北工業大學附屬中學，能回到西北工業大學任教，她將此看作是一份特殊的緣分。

對於從電子信息到航空航天的專業跨界，安琪兒期待著學科交叉的無限可能，也對跨學科的挑戰和困難做好了準備。

事實上，近年有不少青年學者活躍在學術舞台。例如，2022年，95後杭州電子科技大學博士生張志維，一畢業即留校任教並被聘為特聘副教授；2021年，西北大學 化工學院2021屆博士畢業生趙浩安留校任教；2020年，北京 航空航天大學2020屆博士畢業生侯濤剛，一畢業就被北京交通大學聘為電子信息工程學院的副教授；2020年6月博士畢業的李晟曼發表了10餘篇高水平SCI論文，一畢業就被湖南大學聘為副教授和博士生導師。

教育部 教師工作司司長任友群表示，「我們鼓勵高校對優秀青年人才破格晉升，大膽使用，根據學科特點，確定青年教師的評價考核周期，鼓勵大膽創新，持續研究。」

對於高校教授年輕化這一現象，電子科技大學教授彭真明曾在科學網博客撰文表示，教授年輕化是高校順應時代的必然趨勢。他認為，給年輕人一個快速成長的平台和機會，也是高等學校發展的必然之路。至於年輕人，早早晉升教授，在過早的光環下能否把握機遇和促成良性發展，那就看個人了。