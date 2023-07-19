中國消暑「8件套」海外熱銷 中企爆單 訂貨排至8月底

浙江慈溪「清涼電器」出口增速迅猛，生產企業訂單火爆。圖為工人在生產電風扇。（新華社）

今夏北半球多處極端高溫 ，中國也開啟「燒烤」模式，被稱為「中國消暑八件套」（涼席、手搖扇、太陽能電風扇、空調扇、冰箱、水箱、桌面台扇、「光伏+儲能」空調）等清涼產品在海外需求大增，部分生產企業連連「爆單」，出口訂單已排至8月底，紛紛開足馬力趕製訂單。

大公報報導，「中國消暑八件套」今夏在跨境電商 平台上大受歡迎，國產太陽能風扇在英國、德國 曾三小時內銷量激增641%，涼席、手搖扇單日增長超300%。浙江惠士康電器董事長沈錦煥說，「今年車間裏的生產可謂熱火朝天。往年夏季產品訂單在6月前都交付完了，但今年空調的出口訂單到目前仍在追加，生產排期都排到了8月底。」

「這幾天手機都要被打爆了，要麼是客戶打來追加訂單或者催着出貨的，要麼是周邊同行企業忙不過來，問我們能不能幫忙接單的。」沈錦煥表示，今年空調出口訂單增長量同比大約在120%左右。「據我了解，最近浙江生產空調、電風扇、空氣循環扇這些消暑降溫小家電的企業生意都不錯，增長量超過200%的都有。」

在浙江寧波德昌電機公司的車間裏，6條生產線也已經全部開足馬力趕製訂單。企業副總經理方素萍介紹，今年1月至5月共出口電風扇235萬台，出口額達2000萬美元，同比增長240%。

寧波浪木電器相關負責人表示，「今年，我們迎合中東市場高端客戶的需求升級了產品，中東市場出口額同比增加200%。預計上半年，企業出口額的同比增幅可超10%。」

「6月初以來，我們每天詢價都超過兩三百條，在一周之內所收到的訂單也是幾倍增長。」廣東深圳市艾尼亞電子科技有限公司總經理趙喜平表示，「以往每年夏季的訂單會在6月前就生產完畢並交付，目前訂單已經排到了8月底。在老客戶追加訂單的同時，新客戶也在不斷增加。」