不是在罵人 雲南「哈批小區」登熱搜 網：打車說不出口

雲南「哈批小區」登上熱搜。(北京青年報官方帳號)

「現在的小區名越來越敢起」的話題日前登上微博熱搜，中國網友紛紛分享聽起來不真實的小區名；其中，「哈批小區」在評論區得到最多點讚，由於「哈批」在四川、貴州、新疆 和重慶方言中有罵人「笨蛋、傻瓜」的意思，不少網友表示，看到這個小區名忍不住笑出聲。

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北京 北京青年報報導，在「現在的小區名越來越敢起」話題的評論區，「哈批小區」獲得最多點讚，被網友認為是起得最出乎意料的小區名，不少網友看到這個名字覺得有趣、搞笑，也有人表示，要是打出租車 說家庭住址這個小區名會說不出口。

據中國國家地名信息庫顯示，哈批系哈尼語「哈皮」的異譯，哈皮即尋釁之意。舊屬溪處、瓦渣土司區域集合部，山林糾紛不斷，故而得名哈批。而「哈批」在四川、貴州、新疆和重慶方言中帶有貶義、用來罵人，有「笨蛋、傻瓜」的意思。

「哈批小區」真實存在於雲南紅河縣，是一個扶貧易地搬遷小區，居民均來自哈批村，而哈批村的村名也已沿用上百年。

紅河縣民政局區劃地名股李股長表示，由於原居住環境惡劣、耕地少，2013年時30多戶村民140多人從紅河縣石頭寨鄉的哈批村搬遷至迤薩鎮，安置這些村民的小區被稱為「哈批小區」。「搬遷後的哈批小區距離搬遷前的哈批村約40公里，因為耕地還在原來的地方，農忙時，哈批小區的居民會回哈批村原址幹農活。」