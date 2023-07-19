傻眼… 中國科學院：簡稱「中國科學院」

北京當局近期發函，修訂中國科學院的簡稱為「中國科學院」。（取材自微博）

中國科學院辦公廳近日發布關於中國科學院簡稱的通知，宣布中國科學院的全稱和簡稱均為「中國科學院」。對中國科學院全稱、簡稱都一樣，網友徹底傻眼，並嘲諷有何意義。

新浪網報導，中國科學院辦公廳11日發布通知指出，根據「國務院 辦公廳秘書局關於印發國務院機構簡稱的通知」（國辦秘函〔2023〕18號），國務院辦公廳秘書局對中國科學院簡稱作了修訂，修訂後簡稱為「中國科學院」。按照通知要求，中國科學院全稱和簡稱均為「中國科學院」，在今後的網站和新媒體內容發布時，請大家統一使用「中國科學院」。

另據澎湃新聞報導，對此，感到疑惑的中國網友嘲諷，如此前後都一致的正名到底意義何在？此前，中國科學院官方發布訊息及媒體報導，常使用的簡稱是「中科院」。

針對中國國務院發函告知機關正名前後無不同之舉，網友嘲諷：「哦我數了數全稱是五個字，再數了數簡稱還是五個字」、「有何意義？」、「就叫中科院有啥問題？」、「既然簡稱全稱都一樣，何來簡稱一說？」、「不影響我以後還是叫你中科院，我就不改」。

據中國科學院官網，中國科學院成立於1949年，是中國自然科學最高學術機構、科學技術最高諮詢機構、自然科學與高技術綜合研究發展中心。

全院共有11個分院、100多個科研院所、3所大學（與上海市共建上海科技大學）、130多個國家級重點實驗室和工程中心、68個國家野外觀測研究站、20個國家科技資源共享服務平台。