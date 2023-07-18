拉農民進城、消費 浙江取消落戶限制 除杭州市區

近來中國各大城市紛紛降低落戶門檻。圖為居民戶口簿。(中新社)

在各大城市紛紛降低落戶門檻的趨勢下，浙江省也放出大招。據浙江省政府日前在網站上發布的通知，為了進一步暢通農業轉移人口融入城市的管道，放開放寬農業轉移人口落戶條件，全省（杭州市區除外）全面取消落戶限制政策。這項新政策是該省政府實現「共同富裕」目標的部分舉措，將自7月22日起施行，有效期為5年。

據央視報導，上述通知明確指出浙江省推進農業轉移人口市民化的目標、任務和保障措施，是浙江省首個系統推進農業轉移人口市民化的「實施方案」，也是全中國層面走在前列的提升農業轉移人口市民化質量的省域實踐。

「實施方案」共六部分，包括總體要求、進一步暢通農業轉移人口融入城市渠道、進一步強化農業轉移人口公共服務保障、進一步提升農業轉移人口全面融入城市能力、打造以農業轉移人口市民化為核心業務的數字化應用、強化組織實施。

「實施方案」顯示，浙江目標到2027年，全省常住人口城鎮化率從去年的73.4%提升至76%，農業轉移人口人均收入增長率與居民人均可支配收入增長基本同步，農村轉移勞動力職業技能培訓五年累計達100萬人次。

另據彭博報導，在中國疫情 後艱難復甦的背景下，流動性的增強或有助於推動經濟成長。中國人行貨幣政策委員會委員蔡昉本月早些時候表示，戶籍制度改革可把數量龐大的農民工的消費意願釋放出來。2019年，中國國家發展改革委呼籲城區常住人口300萬以下的城市基本取消落戶限制。

第一財經報導則指出，據公開資料顯示，浙江並不是最早全面放寬城市落戶限制的省份。

2020年12月，山東省發布「關於進一步深化戶籍管理制度改革促進城鄉融合區域協調發展的通知」稱，全面放開城鎮落戶限制，實行經常居住地登記戶口制度。2021年2月，江西省委辦公廳、江西省人民政府辦公廳聯合印發的「關於促進勞動力和人才社會性流動體制機制改革的實施意見」也明確，全面放開全省城鎮落戶條件，全面取消城市落戶限制，以具有合法穩定住所(含租賃)或合法穩定就業 為戶口遷移的基本條件，取消參加社保、居住年限、就業年限等限制。

根據2022年浙江各城市常住人口的數據，11座地級市中，常住人口在300萬以下的城市有麗水、衢州和舟山，300～500萬的Ⅰ型大城市僅湖州一座，超過500萬的有7座，其中杭州是唯一一座超過千萬的，常住人口達1237.6萬人。有專家認為，「這是此次全省全面取消落戶限制但把杭州市區除外的原因。」

然而，在推動農民進城落戶的現實進程中，並非沒有矛盾和顧慮。上海社科院城市與人口發展研究所副研究員楊傳開提出，常住人口城鎮化率低的原因之一，是有些農民不願意落戶，或者說「想落的不能落，能落的不想落」。比如有些在大城市打工的農民想要落戶卻落不了，能落戶小城市的又不願意落，存在落戶後無法長期保住耕地和宅基地等相關顧慮。

全面取消落戶限制是否會帶動房地產 回溫或升高房價？楊傳開認為，不一定有特別明顯的效果。對中小城市來說，近年來已經陸續放開了限購政策，能吸收的人口及空間並不太多，而對於像杭州這樣的超大城市，此次浙江全面取消落戶被排除在外。不過趨勢是在不斷放寬落戶門檻，以競相吸引年輕人。