船體更廣+航速更快 中國航母「保鑣」054B艦被拍
媒體報導，追蹤中國海軍消息的微博用戶近日分享數幀正要從造船廠旱塢出廠的054B型護衛艦船體照片，過半船體已清晰可見，預料不久後即將下水。相較於現役的054A型，054B型的船體更廣且航速更快。
中央社引述台灣海軍官校軍事學科部教官呂禮詩表示，由艙壁板和指揮塔的外觀分析，這艘艦艇是055型驅逐艦的迷你版。刃海級的055型匿蹤飛彈驅逐艦，排水量達1萬2000公噸。
呂禮詩說，這是全新的護衛艦，而且不只是比054A型更快且船體更廣，還採用若干取自於055型又新又先進的技術。
055型是全球排名第2大的驅逐艦，僅次於美國海軍宋瓦特級（Zumwalt class）的DDG-1000，由於055型配備整合式桅桿（integrated mast）與強大的雷達系統，而被譽為中國航母的「保鑣」。
據報導，兩艘054B型護衛艦預計今年底前下水，目前分別在廣州和上海的船廠。
據前美國艦艇官兵許卡特（Tom Shugart）的推特發文，估計054B型排水量約莫6000公噸，船身長147公尺、寬18公尺。許卡特是依據上海船廠的衛星照片估算054B的尺寸，這些上月自上海的造船廠攝得的圖像顯示，054B型的裝修工程還沒開始，也就是說，施工進度緩於在廣州造船廠的同款艦艇。
呂禮詩表示，由於054B型的排水量高於054A型，因此將可配備強而有力的裝備，像是先進的艦載旋轉相控陣雷達系統、高能微波武器，甚或艦載無人機，以及其他055型驅逐艦使用的新技術。
中國打造054B型的消息最初於去年4月曝光，當時廣州的造船廠公布一份軍用級船體鋼材的招標，並說排水量超過5000公噸的054B型訂於去年5月開工，預計今年底前下水。
北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨鳴表示，054B型將可搭載兩架直20反潛直升機，並與055型和052D型驅逐艦共同執行反潛任務，原本的054型和054A型老舊速度太慢，無法跟上新航艦打擊群的其他僚艦。
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