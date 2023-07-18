船體更廣+航速更快 中國航母「保鑣」054B艦被拍

網友曝光「054B」護衛艦照片。(取材自推特)

媒體報導，追蹤中國海軍消息的微博 用戶近日分享數幀正要從造船廠旱塢出廠的054B型護衛艦船體照片，過半船體已清晰可見，預料不久後即將下水。相較於現役的054A型，054B型的船體更廣且航速更快。

中央社引述台灣海軍官校軍事學科部教官呂禮詩表示，由艙壁板和指揮塔的外觀分析，這艘艦艇是055型驅逐艦的迷你版。刃海級的055型匿蹤飛彈驅逐艦，排水量達1萬2000公噸。

呂禮詩說，這是全新的護衛艦，而且不只是比054A型更快且船體更廣，還採用若干取自於055型又新又先進的技術。

055型是全球排名第2大的驅逐艦，僅次於美國海軍宋瓦特級（Zumwalt class）的DDG-1000，由於055型配備整合式桅桿（integrated mast）與強大的雷達系統，而被譽為中國航母的「保鑣」。

據報導，兩艘054B型護衛艦預計今年底前下水，目前分別在廣州和上海的船廠。

據前美國艦艇官兵許卡特（Tom Shugart）的推特 發文，估計054B型排水量約莫6000公噸，船身長147公尺、寬18公尺。許卡特是依據上海船廠的衛星照片估算054B的尺寸，這些上月自上海的造船廠攝得的圖像顯示，054B型的裝修工程還沒開始，也就是說，施工進度緩於在廣州造船廠的同款艦艇。

呂禮詩表示，由於054B型的排水量高於054A型，因此將可配備強而有力的裝備，像是先進的艦載旋轉相控陣雷達系統、高能微波武器，甚或艦載無人機，以及其他055型驅逐艦使用的新技術。

中國打造054B型的消息最初於去年4月曝光，當時廣州的造船廠公布一份軍用級船體鋼材的招標，並說排水量超過5000公噸的054B型訂於去年5月開工，預計今年底前下水。

北京 軍事科學「遠望智庫」研究員周晨鳴表示，054B型將可搭載兩架直20反潛直升機，並與055型和052D型驅逐艦共同執行反潛任務，原本的054型和054A型老舊速度太慢，無法跟上新航艦打擊群的其他僚艦。