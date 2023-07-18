叫車像「開盲盒」 浙江下架8個網約車平台 多地也加強整治

首汽約車、攜華出行、旅程約車等網約車平台被下架。（取材自官網）

中國網約車 發展迅速，競爭激烈，但素質良莠不齊、經營模式複雜，常出現搭到車況欠佳的中古車、乘客安全保障不足等亂象。浙江省寧波市近日將當地8個網約車平台勒令下架、要求整改，恐掀整頓風暴。

中國新聞週刊報導，寧波市公路與運輸管理中心12日通知，神州優車、365bus、安安用車、逸乘出行、藍道出行、首汽約車、旅程約車、攜華出行等8家網約車平台臨時下架。

這些被下架的網約車平台，有的是經營者已不具備實體服務能力，經營條件與許可條件不符，且拒不整改；有的是未按規定上傳訊息，且車輛訊息、駕駛員、訂單、乘客評價等訊息與實際情況嚴重不符。

根據報導，被下架的8家網約車平台的共同點都是依託於聚合平台開展業務，從聚合平台獲取流量。由消費者透過聚合平台下單叫車，但消費者透過聚合平台叫車，往往難以自行選擇其中的網約車平台，形同「開盲盒」。而且聚合平台並沒有自己的車輛和駕駛，導致一些駕駛無法完全遵守聚合平台和網約車平台的規章制度，導致駕駛收入不穩定，而乘客安全保障不足等問題。

這些叫車亂象不時發生，北京 清華大學交通研究所副所長楊新苗日前網約了一輛貨車，但上車後即發現車況欠佳。經詢問，駕駛坦承是買二手車，只花了1萬多元（人民幣，下同），他不理解為何這樣的車仍能上線營運。

無獨有偶，家住杭州上城區的李從也遇到了相似的情況，她透過聚合平台呼叫的一輛網約車，發現車子狀態不佳，打聽後才知道車子性能出了故障，卻還沒去修。「38、39度的高溫 天，連空調都是壞的。」

李從說，聚合平台上多達10多家網約車平台，她大部分沒聽說過，但系統都已自動勾選好網約車平台，「就像開盲盒」，永遠不知道來接的是什麼人、什麼車。

根據報導，需要使用聚合平台者大多屬於小型網約車平台。而聚合平台透過大幅降低網約車行業進入門檻，推動許多地方性小平台快速擴張。但一些聚合平台為了短時間搶奪市占率，導致網約車素質良莠不齊。

鑑於這種亂象，中國一些地方政府如山西省、貴州省、浙江省及廣州、寧波、昆明、煙台、合肥等市，都先後推出加強網約車聚合平台管理的規定，並加強網約車行業專案整治行動。

但北京外國語大學國際商學院副教授連增表示，一些網約車聚合平台遇到的困難顯而易見，競爭性高。且顧客和駕駛對平台的忠誠度都不高，可能都註冊了多個平台，哪個合適用哪個，隨時可以切換。