我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球頭獎史上第三高 華洋民眾試手氣

阿茲海默症現曙光 禮來抗體新藥證實延緩認知衰退病程

叫車像「開盲盒」 浙江下架8個網約車平台 多地也加強整治

中國新聞組／北京18日電
首汽約車、攜華出行、旅程約車等網約車平台被下架。（取材自官網）
首汽約車、攜華出行、旅程約車等網約車平台被下架。（取材自官網）

中國網約車發展迅速，競爭激烈，但素質良莠不齊、經營模式複雜，常出現搭到車況欠佳的中古車、乘客安全保障不足等亂象。浙江省寧波市近日將當地8個網約車平台勒令下架、要求整改，恐掀整頓風暴。

中國新聞週刊報導，寧波市公路與運輸管理中心12日通知，神州優車、365bus、安安用車、逸乘出行、藍道出行、首汽約車、旅程約車、攜華出行等8家網約車平台臨時下架。

這些被下架的網約車平台，有的是經營者已不具備實體服務能力，經營條件與許可條件不符，且拒不整改；有的是未按規定上傳訊息，且車輛訊息、駕駛員、訂單、乘客評價等訊息與實際情況嚴重不符。

根據報導，被下架的8家網約車平台的共同點都是依託於聚合平台開展業務，從聚合平台獲取流量。由消費者透過聚合平台下單叫車，但消費者透過聚合平台叫車，往往難以自行選擇其中的網約車平台，形同「開盲盒」。而且聚合平台並沒有自己的車輛和駕駛，導致一些駕駛無法完全遵守聚合平台和網約車平台的規章制度，導致駕駛收入不穩定，而乘客安全保障不足等問題。

這些叫車亂象不時發生，北京清華大學交通研究所副所長楊新苗日前網約了一輛貨車，但上車後即發現車況欠佳。經詢問，駕駛坦承是買二手車，只花了1萬多元（人民幣，下同），他不理解為何這樣的車仍能上線營運。

無獨有偶，家住杭州上城區的李從也遇到了相似的情況，她透過聚合平台呼叫的一輛網約車，發現車子狀態不佳，打聽後才知道車子性能出了故障，卻還沒去修。「38、39度的高溫天，連空調都是壞的。」

李從說，聚合平台上多達10多家網約車平台，她大部分沒聽說過，但系統都已自動勾選好網約車平台，「就像開盲盒」，永遠不知道來接的是什麼人、什麼車。

根據報導，需要使用聚合平台者大多屬於小型網約車平台。而聚合平台透過大幅降低網約車行業進入門檻，推動許多地方性小平台快速擴張。但一些聚合平台為了短時間搶奪市占率，導致網約車素質良莠不齊。

鑑於這種亂象，中國一些地方政府如山西省、貴州省、浙江省及廣州、寧波、昆明、煙台、合肥等市，都先後推出加強網約車聚合平台管理的規定，並加強網約車行業專案整治行動。

但北京外國語大學國際商學院副教授連增表示，一些網約車聚合平台遇到的困難顯而易見，競爭性高。且顧客和駕駛對平台的忠誠度都不高，可能都註冊了多個平台，哪個合適用哪個，隨時可以切換。

網約車 北京 高溫

上一則

國藥港用 議員倡優化註冊制度 讓港人享受平價醫藥

下一則

今年首個颱風「泰利」襲港 的士趁風打劫 餐館更忙

延伸閱讀

溫州台青創業創新成果展 300台青、台商與會

溫州台青創業創新成果展 300台青、台商與會
浙江台灣合作周登場 宋濤：堅持九二共識 兩岸回正軌

浙江台灣合作周登場 宋濤：堅持九二共識 兩岸回正軌
弄髒乘客衣服 浙江保潔員下跪道歉 公司放她3天假

弄髒乘客衣服 浙江保潔員下跪道歉 公司放她3天假
跑車15小時實拿200元？網約車陷行業飽和困境

跑車15小時實拿200元？網約車陷行業飽和困境

熱門新聞

秦剛。(路透)

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

2023-07-14 22:01
中國外交部長秦剛近日遲遲未有公開露面，引起國際關注。(路透)

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

2023-07-17 06:05
中國國防科技大學系統工程學院副教授馮暘赫傳出於日前車禍身亡。（取自微信公眾號）

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

2023-07-15 14:36
網上傳出一張傅姓女的微博截圖，顯示疑似在美東時間3月18日晚間，傅還替兒子發出「爸爸生日快樂」的祝福。(取材自微博)

秦剛疑出軌美女間諜 1歲「秦公子」照片流出

2023-07-15 02:30
中國外長秦剛自6月25日之後，已連續18天沒有公開露面，引發各種猜疑。(美聯社)

染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了

2023-07-13 22:59
星巴克成了中國中年失業者的聚集地，假裝還在「上班」。（科企島公眾號）

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

2023-07-16 10:35

超人氣

更多 >
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機
去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招
機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截

機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截