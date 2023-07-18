東莞1中學校服4千元 學費+住宿費都沒它貴

廣東東莞光正實驗學校4000元校服費引爭議。（取材自微博）

廣東東莞市光正實驗學校近日發布的新生入學通知書中，要求高一新生入學需繳納4000餘元（人民幣，下同）校服費，被家長吐槽，比共計3000多元的學雜費和住宿費還貴。校方稱，價格獲得教育局 認可，但東莞市教育局表示，該校未嚴格執行有關規定，責成立即整改。

來源：YouTube

綜合媒體報導，這份高一新生待繳費明細中，其中住宿費1600元，學費2150元，最高一項是高一代收費（校服費）4033元；有網民表示，「是奢侈品牌嗎」、「校服竟然比學費貴」。

面對家長的質疑，學校一名工作人員透露，校服收費4000餘元屬實，但是並非亂收費，是合法合規的，價格也是教育局認可的。「包括鞋子在內，一共有30件，是穿三年的。有禮服、運動服、衝鋒衣，春夏秋冬的都有。還有兩雙鞋子，一雙皮鞋，一雙運動鞋。而且就我所了解，校服裡有一部分是李寧的。」

評論區有網友說，只有部分校服是李寧品牌，其他牌子的衣服，質量比較差，穿一年就得換新的。

報導說，事實上，大部分學校的校服，都是按季節買個幾套的樣子，很少有像光正試驗學校這樣，一次性把三年的校服，上至外套背心下到襪子鞋子，在高一開學就都給配齊的。

不知道的還以為這是所貴族或國際學校，家長不差錢。但它其實是所民辦公助性質的學校，即社會力量辦學，但受政府監管的學校。小學、初中和高中都有。

這所學校公費生的收費標準，學雜費和住宿費一共才3000多元，而校服費就4000塊了。校服費比學雜費和住宿費都高，就有點離譜。至於自費生，光學費一年就得3.2萬了，全部加起來接近4萬。

從網上家長的吐槽情況來看，學校似乎並沒有事先徵求過他們的意見。

東莞市教育局表示，該校在校服採購程序、落實學生自願購買校服方面，未嚴格執行有關規定，責成學校立即整改。