擁海上最大免稅店 首艘國產大郵輪「魔都號」試航

「愛達・魔都號」在6月6日順利出塢。(取材自北京日報)

中國首艘國產大型郵輪 「愛達・魔都號」17日開始首次試航，該郵輪可容納6500多人，被譽為「移動的海上城市」。「愛達・魔都號」將於今年年底命名交付。意味中國在郵輪製造業再跨出關鍵一步。

新華社報導，「愛達·魔都」號的生產填補國產大型郵輪空白，實現國產大型郵輪領域零的突破。中國將成為繼德國、法國、義大利 、芬蘭後有能力建造大型郵輪的國家之一，有望打破歐洲造船業百餘年來的壟斷局面。

該船由中國船舶集團有限公司旗下上海外高橋造船有限公司承建，總噸位達 13.55 萬噸，擁有2826間艙室。

「愛達・魔都號」在6月6日順利出塢後，試航前完成了艏側推設備碼頭系泊試驗、癱船試驗、失電試驗等一系列試驗，試航前全船內裝區域也已達到亮燈狀態；6月25日完成3台艏側推設備碼頭系泊試驗工作。此次側推設備調試為3台設備聯調，最終設備正式運行到報驗完成總計耗時6天，得到了船東、船檢高度認可。

該郵輪目前內置裝備如何？此前據北京 日報報導，該郵輪客房走北歐簡約風，板材及防火門的降噪值達到了53分貝；郵輪上共有9個餐廳，其中自助免費餐廳有3個，船尾餐廳橫跨了兩層甲板，用白色的旋轉樓梯作為連接，一共可以容納1500多人同時就餐；在休閒娛樂設備方面，內有劇院、水上樂園、藝術走廊、健身房、球場等休閒娛樂設施，其中大劇院可容納800多人。還有海上最大的免稅店、融合人工智慧和STEAM課程的海上探索營、5G信號覆蓋等；此外，還配有醫療中心急診室，能做簡單急救處理。