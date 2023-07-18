浙江民營巨頭迎36歲「二代」女掌門 敲定印尼大項目

桐昆股分創始人陳士良（左）與女兒陳蕾（右）。(取材自每日經濟新聞)

接任桐昆股分董事長三周，36歲的陳蕾即有大動作，日前審議並通過印尼北加 的煉化項目議案；公司此前公告顯示，這項總投資 86.24億美元的項目是為延伸產業鏈，保障原料供應，防止油價波動吞噬盈利。

每日經濟新聞報導，桐昆股分創始人陳士良今年6月21日卸任上市公司董事長，交到女兒陳蕾手上，但其仍擔任桐昆股分控股股東桐昆控股集團董事長。

7月12日，桐昆股分召開今年首次臨時股東大會，審議印尼北加的煉化項目議案。據此前公告，該項目總投資86.24億美元。「二代」陳蕾接棒時，桐昆股分正面臨業績連續下滑的難題；如今行業競爭日趨激烈，擴產導致過剩危機，桐昆股分卻選擇巨資押注印尼市場，計畫打通全產業鏈來降本增效，如此野心能實現嗎？

據報導，這項打通全產業鏈的巨額投資項目並不是桐昆單獨完成。6月27日，桐昆股分聯手同在桐鄉的新鳳鳴，以及上海青翃，共同啟動在印尼北加的煉化一體化項目。

該項目計畫年產成品油430萬噸、對二甲苯485萬噸，以及聚乙烯、EVA等其他產品，建設期為4年，投資建成後，原油年加工量將達到每年1600萬噸。按照預期，項目建成後預計年均營業收入104.4億美元，年均稅後利潤13.28億美元。

根據協議，印尼項目按照合資計畫，三家股東需出資26億美元，再藉貸60億美元。股權穿透後，桐昆在項目實際持股45.9%，占比最高，作為主要出資人，其必須拿出資本金12億美元，對應承債27.5億美元，合計掏出約285億人民幣。

值得注意的是，桐昆股分的淨資產僅350億左右，這次出師印尼，桐昆股分幾乎是押上了全部身家。如果完成一體化布局，其營收和資產規模將不可同日而語。

據潮新聞報導，陳蕾為陳士良之女，2010年畢業於英國帝國理工大學，獲風險管理和金融工程專業碩士學位。她於2010年11月起就職於桐昆集團，從董事長秘書做起，在倉庫、車間、財務部任過職，後赴香港分公司歷練，2020年回集團總部，曾任董事長助理、副董事長，直到2023年6月出任董事長兼總裁。

陳蕾從小深受熏陶，早就對家族生意了熟於心。陳蕾曾在受訪時說，從她有記憶以來，父親陳士良就一直是忙碌的創業者。「小時候父親真的特別特別忙，常常要忙到凌晨三、四點才回來，睡不過兩三個小時，匆匆扒口早飯，又出門上班去了。」

從學生時代開始，父親就會有意無意地和陳蕾一起探討企業的發展。褪下「二代」的光鮮外殼，陳蕾從基層跌跌撞撞向上走去，她在桐昆總部的第一個崗位是倉庫管理員，先是成品後是五金，每天面對的就是入庫、出庫等數據，兩個月下來，她就能很容易地回答哪個產品銷量高、哪個產品庫存量大等問題了。

倉庫、車間、財務、香港分公司，多個崗位的變換後，陳蕾清晰地了解企業運作的整個流程。業務一線磨練10年，2020年她回到桐鄉，進入桐昆集團總部。陳蕾今年6月正式出任董事長兼總裁，其丈夫徐奇鵬也於今年5月31日昇任桐昆副總裁。