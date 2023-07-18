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中國青年失業率21.3% 連3月創新高

中國新聞組／北京18日電
根據中國國家統計局昨發布最新數據，6月中國青年（16至24歲）失業率達21.3%，連三月創有該項統計數據以來的新高。圖為求職者7月15日在山東省滕州市舉行的夏季人才招聘會暨高校畢業生就業洽談會上了解崗位信息。（新華社）
根據中國國家統計局昨發布最新數據，6月中國青年（16至24歲）失業率達21.3%，連三月創有該項統計數據以來的新高。圖為求職者7月15日在山東省滕州市舉行的夏季人才招聘會暨高校畢業生就業洽談會上了解崗位信息。（新華社）

根據中國國家統計局昨發布最新數據，6月中國青年（16至24歲）失業率超過21%，達到21.3%，連三月創有該項統計數據以來的新高。5月中國青年失業率為20.8%。時逢暑期畢業季，加上今年中國大學畢業生人數高達1158萬人，青年就業壓力劇增。

針對中國青年當前就業情況，中國國家統計局發言人付凌暉昨天指出，隨著大學畢業生逐步進入勞動力市場，從季節上、歷史上看，每到畢業季，青年失業率都會上升。從今年的情況看，6月青年失業率為21.3%，比上月有所提高；從下個月情況看，由於青年畢業生、年輕人集中進入勞動力市場，有可能還會有所提高。

但他表示，一般隨著畢業季過去，年輕人逐步找到工作，從規律來看，8月以後，會逐步下降。

「第一財經」引述華泰資產首席經濟學家王軍指出，這次的失業率與疫情恢復的節奏，特別是服務業恢復節奏有關，相信隨著復甦基礎更加牢固，青年失業率在下半年有望見頂回落。

另據發布，上半年中國全國城鎮調查失業率平均值為5.3%，比第一季下降0.2個百分點，其中，6月為5.2%。今年以來整體呈現回落態勢。

除了青年就業，昨天公布的統計數據顯示，6月，25至59歲勞動力調查失業率為4.1%。該年齡層的勞動力中，國中及以下學歷、高中學歷、大專學歷、大學及以上學歷勞動力調查失業率分別為4.4%、4.4%、3.9%和3.2%。

此外，中國31個大城市城鎮調查失業率為5.5%，與上月持平。

另據明報報導，為解決青年失業問題，教育部在各地高校展開畢業生就業「百日衝刺」系列活動，引導高校畢業生主動求職；人力資源社會保障部則於7月至12月期間，對應屆未就業的大學畢業生開展實名服務，提供政策宣介、職業指導、職位推介、技能培訓或就業見習等機會。

就業 教育部 疫情

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