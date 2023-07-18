中國青年失業率21.3% 連3月創新高
根據中國國家統計局昨發布最新數據，6月中國青年（16至24歲）失業率超過21%，達到21.3%，連三月創有該項統計數據以來的新高。5月中國青年失業率為20.8%。時逢暑期畢業季，加上今年中國大學畢業生人數高達1158萬人，青年就業壓力劇增。
針對中國青年當前就業情況，中國國家統計局發言人付凌暉昨天指出，隨著大學畢業生逐步進入勞動力市場，從季節上、歷史上看，每到畢業季，青年失業率都會上升。從今年的情況看，6月青年失業率為21.3%，比上月有所提高；從下個月情況看，由於青年畢業生、年輕人集中進入勞動力市場，有可能還會有所提高。
但他表示，一般隨著畢業季過去，年輕人逐步找到工作，從規律來看，8月以後，會逐步下降。
「第一財經」引述華泰資產首席經濟學家王軍指出，這次的失業率與疫情恢復的節奏，特別是服務業恢復節奏有關，相信隨著復甦基礎更加牢固，青年失業率在下半年有望見頂回落。
另據發布，上半年中國全國城鎮調查失業率平均值為5.3%，比第一季下降0.2個百分點，其中，6月為5.2%。今年以來整體呈現回落態勢。
除了青年就業，昨天公布的統計數據顯示，6月，25至59歲勞動力調查失業率為4.1%。該年齡層的勞動力中，國中及以下學歷、高中學歷、大專學歷、大學及以上學歷勞動力調查失業率分別為4.4%、4.4%、3.9%和3.2%。
此外，中國31個大城市城鎮調查失業率為5.5%，與上月持平。
另據明報報導，為解決青年失業問題，教育部在各地高校展開畢業生就業「百日衝刺」系列活動，引導高校畢業生主動求職；人力資源社會保障部則於7月至12月期間，對應屆未就業的大學畢業生開展實名服務，提供政策宣介、職業指導、職位推介、技能培訓或就業見習等機會。
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