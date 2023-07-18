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中國第2季GDP增6.3% 不如預期

中國新聞組／北京18日電
7月17日，在山東省青州市經濟開發區一家機械設備製造企業，工人在車間內進行焊接作業。（新華社）
7月17日，在山東省青州市經濟開發區一家機械設備製造企業，工人在車間內進行焊接作業。（新華社）

中國國家統計局昨天公布第二季國內生產毛額（GDP）年增6.3%，低於市場主要預期，但中國國家統計局官員表示「完全有信心、有條件也有能力完成全年預期目標」；但外媒對此數據並不看好，法新社以「欺騙性反彈」為題，指這一數字具有誤導性，紐約時報指出，這只說明與2022年第二季度的暴跌相比有改善，當時中國最大城市上海正處於為期兩個月的封鎖中。

中國國家統計局並公布，上半年GDP較去年同期成長5.5%，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，上半年5.5%的經濟增速是含金量比較高的速度。

據了解，美國、中國、英國的三家媒體機構──彭博、財新傳媒、路透──分別對機構或經濟學家進行調查並取均值，三者對二季度的增長率預測分別為7.1%、7%、7.3%。實際數據顯著低於這三個預測值。

紐時報導，分析人士表示，事實上將2023年第二季度與之前三個月──停止「清零」政策之後做比較，可更準確地估量經濟的復甦情況。這樣一來，第二季度經濟產出僅比第一季度高出0.8%。由此推算全年的增長率僅略微超過3%，相比之下第一季度得出的數字是9%。

反映消費疲弱、復甦乏力

美媒引述專家看法指出，中國的經濟復甦正從「糟糕局面」走向「更糟糕的局面」。若官方未推出包括貨幣政策在內的激勵政策，對中國經濟復甦便不抱太大希望。

綜合華爾街日報及紐約時報報導，康乃爾大學貿易政策與經濟學教授、前國際貨幣基金組織（IMF）中國區負責人普拉薩德（Eswar Prasad）對上述中國第二季經濟表現直指，中國經濟「顯然正在陷入停滯」。

同時，6月份中國社會消費品零售總額僅月增0.2%，代表家庭對消費持謹慎態度，恆生銀行首席經濟學家王丹對此表示，「這不是強勁的復甦，（中國的）經濟相當疲軟」。

至於6月消費品零售總額年比僅成長3.1%，比5月年比成長12.7%，大幅回落，顯示中國內需消費有轉趨疲弱跡象。房地產部分，上半年房地產開發投資按年下降7.9%，跌幅比上月擴大0.7個百分點。商品房銷售面積下降5.3。

綜合上述報導，專家們對中國經濟的前景，看法普遍偏向保守。穆迪分析公司（Moody's Analytics）經濟學家克魯斯（Harry Murphy Cruise）在給客戶的報告中表示，中國經濟復甦正從「糟糕局面」走向「更糟糕的局面」。澳洲聯邦銀行外匯策略師卡羅爾‧孔（Carol Kong）表示，數據描繪出一幅暗淡且步履蹣跚的復甦景象。

紐約時報 房地產 貨幣

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