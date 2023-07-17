我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

問到「六四」 百度AI「文心」突重開機：我們換個話題

北加奧克蘭機場附近同地點 華人留學生又被砸車偷竊

雙腳像裝了馬達 浙江少年跳繩60秒374次 金氏世界紀錄認證

中國新聞組／北京17日電
60秒單搖374次，浙江餘姚16歲少年周琦打破金氏世界紀錄，成為「1分鐘跳繩次數最多」的人。（取材自央視新聞）
60秒單搖374次，浙江餘姚16歲少年周琦打破金氏世界紀錄，成為「1分鐘跳繩次數最多」的人。（取材自央視新聞）

浙江餘姚16歲少年周琦近日跳繩一分鐘單搖374次，成為金氏世界紀錄認證「1分鐘跳繩次數最多」的人。

來源：YouTube

央視新聞報導，周琦前後兩次挑戰金氏世界紀錄，第一次，他因所用的繩子不合規，成績被判定無效。隨後，很快完成了第二次嘗試，挑戰時，他的雙腳像裝了馬達，手上的繩子飛快地轉動著，取得了一分鐘單搖374次的成績，打破了日本選手保持10年的金氏世界紀錄，較前紀錄超出26次。

拿到金氏世界紀錄證書的那一刻，周琦十分興奮，「跳繩讓我不斷突破自我，感覺好棒」。

報導說，周琦系統練習跳繩已有7年，幼兒園時看到姐姐在家裡練習花樣跳繩，他就對這項運動著了迷，上學後，他也像姐姐一樣加入了學校跳繩隊，並從三年級開始接受系統訓練，從花樣跳繩、30秒單搖，再到1分鐘單搖，他不斷突破自己。

日積月累的訓練讓周琦的底子很紮實，經常代表學校參加比賽。2022年浙江省第三屆中小學生跳繩錦標賽，30秒單搖210次、3分鐘單搖破千，他獲得兩項冠軍。

儘管已成功挑戰世界紀錄，但周琦並不打算停下腳步，他表示，「挑戰自我的道路沒有盡頭」。

日本

上一則

徒步「過海」？ 影片揭5港人逆向橫行紅隧 轎車險撞及

下一則

「史上最強暑期檔」來了 國產懸疑片「消失的她」領頭衝

延伸閱讀

溫州台青創業創新成果展 300台青、台商與會

溫州台青創業創新成果展 300台青、台商與會
跌倒後患怪病 男子連續打嗝68年創金氏世界紀錄

跌倒後患怪病 男子連續打嗝68年創金氏世界紀錄
浙江台灣合作周登場 宋濤：堅持九二共識 兩岸回正軌

浙江台灣合作周登場 宋濤：堅持九二共識 兩岸回正軌
弄髒乘客衣服 浙江保潔員下跪道歉 公司放她3天假

弄髒乘客衣服 浙江保潔員下跪道歉 公司放她3天假

熱門新聞

秦剛。(路透)

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

2023-07-14 22:01
中國國防科技大學系統工程學院副教授馮暘赫傳出於日前車禍身亡。（取自微信公眾號）

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

2023-07-15 14:36
著名科幻小說作家郝景芳。（取材自都市快報）

葉倫訪華宴9女經濟學者 2人身分被證實 網罵：美帝認證者

2023-07-10 15:57
網上傳出一張傅姓女的微博截圖，顯示疑似在美東時間3月18日晚間，傅還替兒子發出「爸爸生日快樂」的祝福。(取材自微博)

秦剛疑出軌美女間諜 1歲「秦公子」照片流出

2023-07-15 02:30
中國外長秦剛自6月25日之後，已連續18天沒有公開露面，引發各種猜疑。(美聯社)

染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了

2023-07-13 22:59
葉倫(中)訪中行的第三天便邀請六名女性經濟學家共進午餐，希望中國繼續開放的同時，也期許女性扮演關鍵角色。(Getty Images)

葉倫是吃貨？她進北京餐廳 不只吃烤鴨 還點了剁椒魚頭

2023-07-09 00:36

超人氣

更多 >
阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告
中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」
美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？
吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法
非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重