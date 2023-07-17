雙腳像裝了馬達 浙江少年跳繩60秒374次 金氏世界紀錄認證

60秒單搖374次，浙江餘姚16歲少年周琦打破金氏世界紀錄，成為「1分鐘跳繩次數最多」的人。（取材自央視新聞）

浙江餘姚16歲少年周琦近日跳繩一分鐘單搖374次，成為金氏世界紀錄認證「1分鐘跳繩次數最多」的人。

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央視新聞報導，周琦前後兩次挑戰金氏世界紀錄，第一次，他因所用的繩子不合規，成績被判定無效。隨後，很快完成了第二次嘗試，挑戰時，他的雙腳像裝了馬達，手上的繩子飛快地轉動著，取得了一分鐘單搖374次的成績，打破了日本 選手保持10年的金氏世界紀錄，較前紀錄超出26次。

拿到金氏世界紀錄證書的那一刻，周琦十分興奮，「跳繩讓我不斷突破自我，感覺好棒」。

報導說，周琦系統練習跳繩已有7年，幼兒園時看到姐姐在家裡練習花樣跳繩，他就對這項運動著了迷，上學後，他也像姐姐一樣加入了學校跳繩隊，並從三年級開始接受系統訓練，從花樣跳繩、30秒單搖，再到1分鐘單搖，他不斷突破自己。

日積月累的訓練讓周琦的底子很紮實，經常代表學校參加比賽。2022年浙江省第三屆中小學生跳繩錦標賽，30秒單搖210次、3分鐘單搖破千，他獲得兩項冠軍。

儘管已成功挑戰世界紀錄，但周琦並不打算停下腳步，他表示，「挑戰自我的道路沒有盡頭」。