不到30秒救起落水者 當年的「亞洲蛙王」曾啟亮不居功

曾啟亮曾持續多年穩坐中國男子短距離蛙泳項目冠軍的寶座，並曾代表中國隊參加過亞特蘭大奧運會。（取材自北京青年報）

近日，貴州遵義一段不到30秒救起落水者的視頻火爆網路，這位救人英雄是曾是國家游泳隊選手「亞洲蛙王」曾啟亮，事後不居功地表示，「那天剛好碰到有人游泳遇險的緊急情況，當然要施以援手了」。

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綜合媒體報導，曾啟亮9日日上午9時許，剛從湄江河游泳上岸，正和現場幾名游泳愛好者交談，突然聽到不遠處傳來求救聲，只見20米外的河心漂來一名女子，載浮載沉，順流而下，遇險女子在河中拚命掙扎，眼看就要被水流捲入堤壩下，危急時刻，曾啟亮撲通一聲跳下河，奮力向遇險女子游去，不到30秒就將遇險女子成功救下。

事發現場。（新華社）

在現場一同參與救援的游泳愛好者陳靜波表示，曾啟亮的施救行動非常迅速，操作也很專業。「他的速度非常快，救人方法也非常專業。這種在危急時刻爆發出來的力量和速度，是我們業餘愛好者沒法比的。」

曾啟亮說，他游到落水女子所在地附近時，先踩了一會兒水，觀察落水女子的情況，嘗試安撫其情緒。

曾啟亮發現，由於連續嗆水和掙扎，女子的意識已不是非常清醒。他在調整好後，頂著水流將落水女子拖至岸邊。在岸上的陳靜波將落水女子拉出水面進行施救，曾啟亮也隨之上岸，確認女子並無大礙後，就離開了現場。

這已是曾啟亮本月第二次救援落水者。曾啟亮說，7月1日他在與同事前往遵義道真縣調研時，注意到有兩個孩子正在河邊嬉鬧。「當時轉身一看，就發現其中一個四五歲的孩子失足落水，正在水裡掙扎。他當時離我也就兩三米的距離，我就趕快兩步過去，拎著孩子的手將他拖出水面，整個過程只有幾秒。那孩子當時緊緊抓住我身上的衣服，嚇得什麼也說不出來。」

公開資料顯示，曾啟亮1977年生，1993年進入國家游泳隊，曾持續多年穩坐中國男子短距離蛙泳項目冠軍的寶座，1998年曼谷第13屆亞運會男子100米蛙泳決賽，以1分02秒32的成績奪得金牌，也曾代表中國隊參加過亞特蘭大奧運 會。他退役後先後在廣東省游泳隊和珠海市斗門區工作，2021年開始作為援黔幹部擔任湄潭縣鄉村振興局副局長。

曾啟亮說，他覺得作為一名退役的職業運動員 ，遇到這種情況最應該站出來，能夠成功救人也是最讓他欣慰的事情。他表示，目前當地正就這次救人的事為他申報見義勇為。