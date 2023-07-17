我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

紐約皇后區擬增2帳篷 安置庇護客

22個亮點連成線 杭州上空連串「不明飛行物」專家：馬斯克的

中國新聞組／北京17日電
浙江杭州有民眾稱，於14日晚間8時許看到夜空出現不明飛行物，22顆連成一線。(取材自都市快報)
浙江杭州有民眾稱，於14日晚間8時許看到夜空出現不明飛行物，22顆連成一線。(取材自都市快報)

浙江杭州淳安縣王阜鄉鄭中村有民眾稱，於14日晚間8時許看到夜空出現不明飛行物，22顆連成一線，從深山一側天邊飛來，緩慢飛入夜空正中央後，從前往後逐一消失。幾乎同一時間，包括溫州蒼南、千島湖等地網友也說看到了。對此，天文專家表示，這應是美國富豪馬斯克公司旗下日前發射的「星鏈」。

都市快報報導，消息日前在網上引發議論，有網友認為「是無人機群」，但被發視頻的網友否定：「應該不是（無人機），這邊深山老林。」

天文專家表示，這次網友觀測到的現象，天文部門也檢測到了，應該屬於「星鏈」。「這次『星鍊』是7月10日發射升空的，隨著時間的推移，『星鏈』就會整個散開。散開前就是大家看到的一條線狀態，大概方向是從西北向東南飛。」

據報導，北京時間7月10日11時58分，馬斯克創立的美國太空探索技術公司（SpaceX）使用16手獵鷹9火箭（B1058.16），發射22顆V2mini星鏈衛星，打破火箭復用次數紀錄。至此星鏈衛星發射總數增加到4768顆，其中約4435顆仍在繞地球軌道運行。這次網友們觀測到的，應該就是這22顆星鏈衛星。

2019年5月23日，美國太空探索技術公司利用獵鷹9號運載火箭成功將「星鏈」首批60顆衛星送入軌道。目前4000多顆衛星在太空織成一張巨大的網，相互可以通信，也可與地面通信，這個巨大的網絡系統就叫「星鏈」，用於從太空向地球提供高速互聯網接入服務。SpaceX公司還準備再增加3萬顆，使衛星總量達到約4.2萬顆。

太空 馬斯克 SpaceX

上一則

「妳老公出門了嗎…穿絲襪等我」湖南省辦微信群現偷情信息

延伸閱讀

完成首輛電動皮卡Cybertruck生產 特斯拉發表會2天內收近15萬份預購訂單

完成首輛電動皮卡Cybertruck生產 特斯拉發表會2天內收近15萬份預購訂單
馬斯克：推特廣告收入下滑近50% 現金流仍為負

馬斯克：推特廣告收入下滑近50% 現金流仍為負
稱「數位超級智慧」5、6年內出現 馬斯克：比人聰明

稱「數位超級智慧」5、6年內出現 馬斯克：比人聰明
馬斯克新創xAI公司 將與推特、特斯拉密切合作

馬斯克新創xAI公司 將與推特、特斯拉密切合作

熱門新聞

秦剛。(路透)

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

2023-07-14 22:01
中國國防科技大學系統工程學院副教授馮暘赫傳出於日前車禍身亡。（取自微信公眾號）

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

2023-07-15 14:36
著名科幻小說作家郝景芳。（取材自都市快報）

葉倫訪華宴9女經濟學者 2人身分被證實 網罵：美帝認證者

2023-07-10 15:57
網上傳出一張傅姓女的微博截圖，顯示疑似在美東時間3月18日晚間，傅還替兒子發出「爸爸生日快樂」的祝福。(取材自微博)

秦剛疑出軌美女間諜 1歲「秦公子」照片流出

2023-07-15 02:30
中國外長秦剛自6月25日之後，已連續18天沒有公開露面，引發各種猜疑。(美聯社)

染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了

2023-07-13 22:59
葉倫(中)訪中行的第三天便邀請六名女性經濟學家共進午餐，希望中國繼續開放的同時，也期許女性扮演關鍵角色。(Getty Images)

葉倫是吃貨？她進北京餐廳 不只吃烤鴨 還點了剁椒魚頭

2023-07-09 00:36

超人氣

更多 >
阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告
中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」
美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？
非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重
跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」