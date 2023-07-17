22個亮點連成線 杭州上空連串「不明飛行物」專家：馬斯克的

浙江杭州有民眾稱，於14日晚間8時許看到夜空出現不明飛行物，22顆連成一線。(取材自都市快報)

浙江杭州淳安縣王阜鄉鄭中村有民眾稱，於14日晚間8時許看到夜空出現不明飛行物，22顆連成一線，從深山一側天邊飛來，緩慢飛入夜空正中央後，從前往後逐一消失。幾乎同一時間，包括溫州蒼南、千島湖等地網友也說看到了。對此，天文專家表示，這應是美國富豪馬斯克 公司旗下日前發射的「星鏈」。

都市快報報導，消息日前在網上引發議論，有網友認為「是無人機群」，但被發視頻的網友否定：「應該不是（無人機），這邊深山老林。」

天文專家表示，這次網友觀測到的現象，天文部門也檢測到了，應該屬於「星鏈」。「這次『星鍊』是7月10日發射升空的，隨著時間的推移，『星鏈』就會整個散開。散開前就是大家看到的一條線狀態，大概方向是從西北向東南飛。」

據報導，北京時間7月10日11時58分，馬斯克創立的美國太空 探索技術公司（SpaceX ）使用16手獵鷹9火箭（B1058.16），發射22顆V2mini星鏈衛星，打破火箭復用次數紀錄。至此星鏈衛星發射總數增加到4768顆，其中約4435顆仍在繞地球軌道運行。這次網友們觀測到的，應該就是這22顆星鏈衛星。

2019年5月23日，美國太空探索技術公司利用獵鷹9號運載火箭成功將「星鏈」首批60顆衛星送入軌道。目前4000多顆衛星在太空織成一張巨大的網，相互可以通信，也可與地面通信，這個巨大的網絡系統就叫「星鏈」，用於從太空向地球提供高速互聯網接入服務。SpaceX公司還準備再增加3萬顆，使衛星總量達到約4.2萬顆。