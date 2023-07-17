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穿秦嶺輸水 長江、黃河在關中握手了

中國新聞組╱北京17日電
歷經十餘年建設，引漢濟渭重大水利工程16日成功完成先期通水，圖為一部分漢江水將從這裡流入黑河。(新華社)
歷經十餘年建設，引漢濟渭重大水利工程16日成功完成先期通水，圖為一部分漢江水將從這裡流入黑河。(新華社)

長江和黃河在關中大地握手了。歷經十餘年建設，中國重大水利工程「引漢濟渭」工程16日成功實現先期通水。從長江最大支流漢江引來的江水，穿過近百公里的秦嶺輸水隧洞後，最終將補給黃河最大支流渭河。

歷經十餘年建設，引漢濟渭重大水利工程16日成功完成先期通水，圖為黑河金盆水庫。(...
歷經十餘年建設，引漢濟渭重大水利工程16日成功完成先期通水，圖為黑河金盆水庫。(新華社)

這是人類首次從底部橫穿秦嶺山脈，將長江流域的漢江水調入黃河流域的一項偉大壯舉。工程全部建成將惠及1400萬人。

來源：YouTube

新華社報導，地處西北的陝西水資源長期不足且分布不均，71%水資源分布在陝南，缺水成為關中和陝北地區經濟發展的瓶頸。為改變這一狀況，北京當局砸516億人民幣(約72.4億美元)，於2011年底展開引漢濟渭工程，由調水工程（一期工程）和輸配水工程（二期工程和三期工程）組成，目前一期工程已基本完工，二期工程部分完工。

歷經十餘年建設，引漢濟渭重大水利工程16日成功完成先期通水，圖為黃池溝配水樞紐。...
歷經十餘年建設，引漢濟渭重大水利工程16日成功完成先期通水，圖為黃池溝配水樞紐。(新華社)

「這一工程統籌陝西三大區域，解渴陝北、滋潤關中、帶動陝南，具有深遠意義。」陝西省水利廳廳長鄭維國說，調蓄豐水期的漢江水發電、供水，帶動陝南綠色產業發展；漢江水進入關中後，可有效補給關中城市群用水、減少當地地下水開採；通過水權置換等，還將為陝北爭取黃河幹流取水指標，為陝北國家能源化工基地建設提供用水保障。

調水線同樣也是「科技線」。據中鐵等設計施工單位表示，這項工程破解了諸多重大技術難題，甚至是世界性難題，它是人類首次從底部橫穿秦嶺山脈，將長江流域的漢江水調入黃河流域的一項偉大壯舉。

據報導，工程全部建成投用後，將解決西安、咸陽、渭南、楊凌等關中地區城市的生活與工業用水需求，受水區域總面積1.4萬平方公里，受益人口1411萬人，新增500萬人口規模的城市用水。

引漢濟渭先期通水，長江黃河關中握手。(新華社)
引漢濟渭先期通水，長江黃河關中握手。(新華社)

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