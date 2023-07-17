石家莊打造「搖滾之城」 全城開唱

河北省會石家莊市計畫打造成中國「搖滾之城」，16日展開連串造勢活動。(取材自河北廣播電視台)

在官方推動下，河北省會石家莊市以其字面直譯名Rock Home Town為號召，計畫自我打造成中國「搖滾之城」，相關活動並自16日展開，不但開放樂團進入地鐵 車廂演唱，晚間並由各樂團同步自辦多場小型演唱會。

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綜合媒體報導，搖滾樂團「韌樂隊」16日在車廂演唱「喜歡你」、「活著」等曲，乘客跟著樂手哼唱起來，車廂內「漸漸被歡快的音樂環繞，充滿青春活力」。

同一天，另一支樂團則登上「搖滾地鐵」，並演唱Don't Break My Heart一曲，事後更由石家莊廣播電視台發布報導畫面。

當晚，石家莊全市並以「周末草坪」和「激情夏夜」等2個主題，一共舉辦20場小型搖滾音樂會，其中19場由單一樂團擔綱，另一場則由3個樂團輪流上陣。

報導指出，15日晚間舉行的中超 石家莊功夫隊與丹東騰躍隊賽事，中場休息時全場1萬多名球迷在DJ帶動下，萬人合唱「海闊天空」，同時點亮手機照明燈，把現場氣氛帶向高潮。石家莊功夫隊並表示，未來球隊主場出賽時，都將播放廣大民眾「喜聞樂見的搖滾歌曲」。

根據報導，石家莊官方數天前表示，今年將舉辦一系列大型搖滾音樂演出活動，全面打造「中國搖滾之城」。

活動內容則包括以「搖滾巴士」、「搖滾地鐵」為媒介，不定期安排搖滾樂手隨機搭乘公車，創新舉辦「快閃式」即興演出，增強市民參與感和互動性；同時，市府將建設大、中型演出場地，在草坪、商街、景區等地建設小型空間，讓搖滾音樂「隨處可見、免費聆聽」，並提供市民「自我展示的平台」。

中國青年報對此發表評論指出，石家莊此舉是「兵出奇招」。且剛一公布就激發了不少網友的「求偶遇」熱情，當人氣聚集後，必然會對文娛演出、文創、餐飲等產業產生輻射帶動作用，為城市轉型開闢新路徑。